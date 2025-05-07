Мама відкрила сумочку своєї 4-річної дитини й була не готова до побаченого (відео)

Медісон Спонслер, мама трьох дітей зі США, була шокована, коли вирішила заглянути до сумочки своєї 4-річної доньки Ліберті. Її вміст здивував маму.

Related video

У відео в Instagram жінка поділилась знахідками.

Серед предметів першої необхідності в сумці у дівчинки були:

21 молода морква (разом із собачою шерстю);

два іграшкові ножі;

гігієнічна помада;

пачка вершкового масла;

дитячий кубик, який, за словами мами, виконує роль мобільного телефону;

дезодорант мами, який вона давно шукала;

м'ясна нарізка;

дитячі ножиці.

Відео Медісон стало вірусним, воно було переглянуто майже 7 млн разів і отримало понад 400 000 лайків.

"Дівчина правильно розставляє пріоритети", "Закуски, дезодорант, гігієнічна помада та улюблена зброя — хіба не кожна дівчина має це в сумочці? Вона втішна", "Дівчина готова до всього. Але переважно до обіду у спекотний день", — таким чином коментують користувачі мережі відео.

В інтерв'ю Newsweek Медісон розповіла, що дівчинка народилася з синдромом Дауна. Вона разом з чоловіком Джошуа Спонслером не знали про захворювання Ліберті до її народження.

"Ми поняття не мали про це під час нашої вагітності. Вона зухвала і якщо ви її зустріли, ви не зможете її забути", — додала жінка.

Раніше Фокус писав, що руда кішка на прізвисько Пафф Пафф вперше зіткнулася з "реальним світом" після переїзду. Її розгублена реакція швидко стала вірусною в мережі.

Додамо, що собака на ім’я Патчес стала відомою в мережі після того, як їй вдалось схуднути 16 кілограмів. Зараз тварина важить всього 14,5 кілограмів.