Мама відкрила сумочку своєї 4-річної дитини й була не готова до побаченого (відео)
Медісон Спонслер, мама трьох дітей зі США, була шокована, коли вирішила заглянути до сумочки своєї 4-річної доньки Ліберті. Її вміст здивував маму.
У відео в Instagram жінка поділилась знахідками.
Серед предметів першої необхідності в сумці у дівчинки були:
- 21 молода морква (разом із собачою шерстю);
- два іграшкові ножі;
- гігієнічна помада;
- пачка вершкового масла;
- дитячий кубик, який, за словами мами, виконує роль мобільного телефону;
- дезодорант мами, який вона давно шукала;
- м'ясна нарізка;
- дитячі ножиці.
Відео Медісон стало вірусним, воно було переглянуто майже 7 млн разів і отримало понад 400 000 лайків.
"Дівчина правильно розставляє пріоритети", "Закуски, дезодорант, гігієнічна помада та улюблена зброя — хіба не кожна дівчина має це в сумочці? Вона втішна", "Дівчина готова до всього. Але переважно до обіду у спекотний день", — таким чином коментують користувачі мережі відео.
В інтерв'ю Newsweek Медісон розповіла, що дівчинка народилася з синдромом Дауна. Вона разом з чоловіком Джошуа Спонслером не знали про захворювання Ліберті до її народження.
"Ми поняття не мали про це під час нашої вагітності. Вона зухвала і якщо ви її зустріли, ви не зможете її забути", — додала жінка.
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