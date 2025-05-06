Собака, яка втратила половину своєї ваги, стала зіркою мережі: що сталось (відео)

Собака на ім’я Патчес, суміш бігля та тер’єра, пройшла неймовірний шлях — їй вдалось схуднути 16 кілограмів. Зараз тварина важить більш ніж наполовину менше — 14,5 кілограмів.

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Трансформацію песика показала в Tik-Tok її господиня — 23-річна Гезер Снід із Боссьє-Сіті (штат Луїзіана, США).

Журналісти видання Newsweek розповідають, що 8-річна Патчес потрапила до нової господині у 2021 році. На той момент собака важила понад 31 кілограм.

"Ми посадили її на дієту, і згодом виявили гіпотиреоз — тепер вона приймає ліки. А ще нам довелося обмежити фізичну активність через дирофіляріоз, але навіть короткі прогулянки та сходи зробили свою справу", — розповідає Гезер.

Через п’ять місяців Патчес вже могла чесати вухо — вперше за довгий час, а за сім — бігати у дворі та гратися з іншою собакою. Загалом вона втратила понад 16 кілограмів, і тепер її вага становить 14,5 кг — це ідеальна норма для її породи.

Попри залишкові ознаки артриту, тварина щаслива, активна і навіть стрибає на диван без допомоги. Відео з трансформацією собаки миттєво стало вірусним — понад 250 тисяч переглядів і майже 37 тисяч лайків.

"Протягом усього цього часу ми спостерігали, як її… рухливість та здоров'я покращувалися. Маленькі речі, які були неможливими, стали можливими. Від невеликих прогулянок, коротких пробіжок та одного кроку за раз, аж до бігу із сестрою. Вона щоразу дивує нас своїм прогресом", — додала господарка.

Раніше Фокус писав, що кішки та собаки еволюціонують, щоб бути схожими один на одного. Зокрема, багато порід кішок і собак демонструють разючу схожість у формі черепа.

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