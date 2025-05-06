Собака, которая потеряла половину своего веса, стала звездой сети: что произошло (видео)

Собака по имени Патчес, смесь бигля и терьера, прошла невероятный путь — ей удалось похудеть 16 килограммов. Сейчас животное весит более чем наполовину меньше — 14,5 килограммов.

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Трансформацию собачки показала в Tik-Tok ее хозяйка — 23-летняя Гезер Снид из Боссье-Сити (штат Луизиана, США).

Журналисты издания Newsweek рассказывают, что 8-летняя Патчес попала к новой хозяйке в 2021 году. На тот момент собака весила более 31 килограмма.

"Мы посадили ее на диету, и впоследствии обнаружили гипотиреоз — теперь она принимает лекарства. А еще нам пришлось ограничить физическую активность из-за дирофиляриоза, но даже короткие прогулки и лестницы сделали свое дело", — рассказывает Гезер.

Через пять месяцев Патчес уже могла чесать ухо — впервые за долгое время, а через семь — бегать во дворе и играть с другой собакой. В целом она потеряла более 16 килограммов, и теперь ее вес составляет 14,5 кг — это идеальная норма для ее породы.

Несмотря на остаточные признаки артрита, животное счастливое, активное и даже прыгает на диван без помощи. Видео с трансформацией собаки мгновенно стало вирусным — более 250 тысяч просмотров и почти 37 тысяч лайков.

"В течение всего этого времени мы наблюдали, как ее... подвижность и здоровье улучшались. Маленькие вещи, которые были невозможными, стали возможными. От небольших прогулок, коротких пробежек и одного шага за раз, вплоть до бега с сестрой. Она каждый раз удивляет нас своим прогрессом", — добавила хозяйка.

Ранее Фокус писал, что кошки и собаки эволюционируют, чтобы быть похожими друг на друга. В частности, многие породы кошек и собак демонстрируют поразительное сходство в форме черепа.

Напомним, француженка сняла на камеру, как ее австралийская овчарка по кличке Рокки мешает ей спать. Он не дает хозяйке передохнуть даже во сне.