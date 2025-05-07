Сорвала джекпот: женщина нашла "Грааль" среди бесплатных вещей (фото)

Обычный поход за бесплатными вещами обернулся для американки модной удачей: она наткнулась на дизайнерский шарф, который может оказаться подлинным Hermes.

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Об этом написала пользовательница ImAHoe4Glossier на популярном форуме Reddit.

Жительница США, заглянув в стопку бесплатных вещей, сорвала настоящий "модный джекпот". Она обнаружила, по ее словам, шарф от знаменитого французского дома Hermеs.

"Возможно, настоящий? Hermеs-шарф из бесплатной стопки! Я просто скажу себе, что он настоящий, потому что он такой милый", — написала американка.

На снимке видно изысканное изделие из шелка Фото: Reddit

На снимке видно изысканное изделие из шелка: розовый фон, изящный архитектурный рисунок с изображением парижских крыш и подпись Hermеs – Paris в правом нижнем углу. На шарфе также виден текст Les Toits De Paris (известная модель, выпущенная ограниченным тиражом). Судя по аукционам, подобная вещь может стоить от нескольких сотен до более 2000 долларов. Один экземпляр сейчас выставлен на eBay за 2068 долларов, другой был продан через платформу TheRealReal за 345 долларов.

Эксперт оценила находку

Дженнифер Джонсон, владелица флагманского ресейл-магазина True Fashionistas во Флориде (США), прокомментировала найденный американкой шарф. Она подчеркнула, что судя по фотографиям, шарф вполне может оказаться подлинным.

"Судя по качеству шелка, дизайну и деталям, у него есть все признаки настоящего изделия Hermès. Однако для 100% подтверждения подлинности его нужно осмотреть лично", — сказала она.

Подпись Hermеs – Paris Фото: Reddit

По словам Джонсон, основными признаками оригинального шарфа являются ручная подшивка краев, чистые, четкие линии рисунка и исключительно натуральный шелк. Ее команда ежедневно занимается экспертизой люксовых товаров с помощью современных инструментов и многолетнего опыта.

Магия удачи и восторг подписчиков

Пользователи форума тут же с восхищением отреагировали на находку:

"Этот дизайн — святой грааль для коллекционеров шарфов! Поздравляю, это потрясающая находка";

"Я даже не знал, что шарфы могут быть такими дорогими… Теперь точно начну обращать внимание на них в комиссионках";

"Я влюбилась в Hermеs еще в 80-х, читая про них в романах. Даже если это подделка — все равно невероятно красиво".

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