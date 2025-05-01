Решил сэкономить и пожалел: мужчина показал последствия покупки в секонд-хенде (видео)

Блогер стал жертвой кожной болезни после того, как решил не стирать одежду из секонд-хенда. Его история собрала миллионы просмотров и вызвала волну обсуждений в сети.

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Об этом рассказал пользователь с ником onevertwhoo_one в одном из своих видео в TikTok.

Мужчина заразился вирусной инфекцией кожи после того, как надел одежду из секонд-хенда, не постирав ее. Блогер подхватил контагиозный моллюск — заболевание, вызывающее появление небольших бугорков на коже. Хотя оно считается безвредным и часто не требует лечения, в данном случае инфекция оставила на его теле рубцы.

По его словам, причиной заражения стала именно нестиранная одежда. Его видео с откровенной историей стало вирусным, набрав миллионы просмотров и вызвав бурное обсуждение. Некоторые пользователи выразили сочувствие, другие недоумение. "Почему бы вам сначала не постирать свою одежду?"

Эксперты подтверждают возможность подобных случаев. Преподаватель кафедры волокон и дизайна Корнелльского университета Фрэнсис Козен объяснила, что на одежде могут оставаться остатки кондиционеров, водоотталкивающих покрытий и антигрибковых средств, способных вызвать раздражения и кожные реакции.

Дерматолог доктор Чарльз Пуза в своем видео в TikTok напомнил, что одежда, особенно от брендов быстрой моды, может быть опасной при первом использовании без стирки. Помимо контагиозного моллюска, существует риск заражения и другими кожными заболеваниями — например, стригущим лишаем. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечает, что болезнь передается через непродезинфицированную одежду и текстиль, которыми пользовались зараженные.

Медики и специалисты по тканям настоятельно рекомендуют всегда стирать новую и особенно бывшую в употреблении одежду перед тем, как ее носить.

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