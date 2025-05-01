Вирішив заощадити і пошкодував: чоловік показав наслідки покупки в секонд-хенді (відео)

Блогер став жертвою шкірної хвороби після того, як вирішив не прати одяг із секонд-хенду. Його історія зібрала мільйони переглядів і викликала хвилю обговорень у мережі.

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Про це розповів користувач із ніком onevertwhoo_one в одному зі своїх відео в TikTok.

Чоловік заразився вірусною інфекцією шкіри після того, як одягнув одяг із секонд-хенду, не виправши його. Блогер підхопив контагіозний молюск — захворювання, що викликає появу невеликих горбків на шкірі. Хоча воно вважається нешкідливим і часто не потребує лікування, у цьому випадку інфекція залишила на його тілі рубці.

За його словами, причиною зараження став саме непраний одяг. Його відео з відвертою історією стало вірусним, набравши мільйони переглядів і викликавши бурхливе обговорення. Деякі користувачі висловили співчуття, інші здивування. "Чому б вам спочатку не випрати свій одяг?"

Експерти підтверджують можливість подібних випадків. Викладач кафедри волокон і дизайну Корнельського університету Френсіс Козен пояснила, що на одязі можуть залишатися залишки кондиціонерів, водовідштовхувальних покриттів і антигрибкових засобів, здатних спричинити подразнення і шкірні реакції.

Дерматолог доктор Чарльз Пуза у своєму відео в TikTok нагадав, що одяг, особливо від брендів швидкої моди, може бути небезпечним під час першого використання без прання. Крім контагіозного молюска, існує ризик зараження й іншими шкірними захворюваннями — наприклад, стригучим лишаєм. Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) зазначає, що хвороба передається через непродезінфікований одяг і текстиль, якими користувалися заражені.

Медики і фахівці з тканин настійно рекомендують завжди прати новий і особливо вживаний одяг перед тим, як його носити.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка витратила $8 тисяч, щоб виглядати як кішка, але тепер шкодує про це. Австралійська тіктокерка Джолін Доусон витратила 8000 доларів США на серію болючих косметичних процедур, щоб виглядати як тварина, але в підсумку отримала серйозні ускладнення і визнала свою помилку.

Також стало відомо, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани і доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.

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