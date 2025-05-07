Зірвала джекпот: жінка знайшла "Грааль" серед безкоштовних речей (фото)

Звичайний похід за безкоштовними речами обернувся для американки модною удачею: вона натрапила на дизайнерський шарф, який може виявитися справжнім Hermes.

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Про це написала користувачка ImAHoe4Glossier на популярному форумі Reddit.

Мешканка США, заглянувши в стопку безкоштовних речей, зірвала справжній "модний джекпот". Вона виявила, за її словами, шарф від знаменитого французького дому Hermеs.

"Можливо, справжній? Hermеs-шарф із безкоштовної стопки! Я просто скажу собі, що він справжній, тому що він такий милий", — написала американка.

На знімку видно вишуканий виріб із шовку Фото: Reddit

На знімку видно вишуканий виріб із шовку: рожеве тло, витончений архітектурний малюнок із зображенням паризьких дахів і підпис Hermеs — Paris у правому нижньому кутку. На шарфі також видно текст Les Toits De Paris (відома модель, випущена обмеженим тиражем). Судячи з аукціонів, подібна річ може коштувати від кількох сотень до понад 2000 доларів. Один екземпляр зараз виставлений на eBay за 2068 доларів, інший був проданий через платформу TheRealReal за 345 доларів.

Експерт оцінила знахідку

Дженніфер Джонсон, власниця флагманського ресейл-магазину True Fashionistas у Флориді (США), прокоментувала знайдений американкою шарф. Вона підкреслила, що судячи з фотографій, шарф цілком може виявитися справжнім.

"Судячи з якості шовку, дизайну і деталей, у нього є всі ознаки справжнього виробу Hermès. Однак для 100% підтвердження автентичності його потрібно оглянути особисто", — сказала вона.

Підпис Hermеs — Paris Фото: Reddit

За словами Джонсон, основними ознаками оригінального шарфа є ручне підшивання країв, чисті, чіткі лінії малюнка і виключно натуральний шовк. Її команда щодня займається експертизою люксових товарів за допомогою сучасних інструментів і багаторічного досвіду.

Магія удачі та захоплення підписників

Користувачі форуму одразу ж із захопленням відреагували на знахідку:

"Цей дизайн — святий грааль для колекціонерів шарфів! Вітаю, це приголомшлива знахідка";

"Я навіть не знав, що шарфи можуть бути такими дорогими... Тепер точно почну звертати увагу на них у комісіонках";

"Я закохалася в Hermеs ще у 80-х, читаючи про них у романах. Навіть якщо це підробка — все одно неймовірно красиво".

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