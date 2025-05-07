Пассажир остался "травмированным на всю жизнь" из-за действий соседа в самолете во время перелета

Недавно американец Дарин Радац поделился ситуацией, которая случилась с ним в самолете. Рядом с ним сидел человек, который ел "ароматный" бутерброд, что было "пыткой" для героя.

Related video

Его публикация в Reddit с заголовком "Пожалуйста, не берите с собой в самолет сэндвич с тунцом и не ешьте его во время полета" собрала более 5 000 лайков и сотни комментариев.

По словам Радаца, его сосед во время перелета начал есть домашний сэндвич с тунцом. Бутерброд был настолько большим, что "выливался с обеих сторон размоченного белого хлеба". Автор поста рассказал, что соседу понадобился почти час, чтобы проглотить эту гигантскую перекуску.

"Он облизывал пальцы после каждого куска и медленно смаковал сэндвич, будто это была его последняя трапеза в жизни. Хлюпающий звук, с которым он откусывал мокрое мясо, был настоящей пыткой для моих ушей", — добавил мужчина.

В комментариях пользователи сети рассказывали подобные истории перелетов. Один пошутил, что перейдет во время перелетов на сэндвичи с чесночными сардинами, "чтобы проявить больше уважения к моим попутчикам".

"Моя жена взяла с собой в самолет банку печеночного паштета и была шокирована тем, что я сделал вид, что не знаю ее, когда она ее открыла", — прокомментировал пост другой.

Позже автор поста отредактировал сообщение. Он отметил, что многие пользователи Reddit заявили, что теперь будут брать с собой вдвое больше сэндвичей с тунцом, чтобы поделиться ими с соседями.

В интервью Newsweek Дарин Радац добавил, что он "ненавидел каждую секунду" этого опыта, "но не сказал ни одного слова" любителю сэндвичей. Однако его жена услышала все, когда муж вернулся домой.

Ранее Фокус писал, что женщину выгнали из самолета из-за неудачной шутки. Она заявила бортпроводнице, что у нее с собой бомба.

Напомним, что мужчина вызвал бурные споры, опубликовав пост о том, как у него якобы украли бесплатный шоколад во время авиаперелета. История быстро разошлась по сети.