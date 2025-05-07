Пасажир залишився "травмованим на все життя" через дії сусіда в літаку під час перельоту

Нещодавно американець Дарін Радац поділився ситуацією, яка трапилась із ним в літаку. Поряд з ним сидів чоловік, який їв "ароматний" бутерброд, що було "тортурами" для героя.

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Його публікація в Reddit із заголовком "Будь ласка, не беріть із собою в літак сендвіч із тунцем і не їжте його під час польоту" зібрала понад 5 000 вподобань і сотні коментарів.

За словами Радаца, його сусід під час перельоту почав їсти домашній сендвіч із тунцем. Бутерброд був настільки великим, що "виливався з обох сторін розмоченого білого хліба". Автор посту розповів, що сусіду знадобилася майже година, щоб проковтнути цю гігантську перекуску.

"Він облизував пальці після кожного шматка і повільно смакував сендвіч, ніби це була його остання трапеза в житті. Хлюпаючий звук, з яким він відкушував мокре м’ясо, був справжньою тортурою для моїх вух", — додав чоловік.

В коментарях користувачі мережі розповідали подібні історії перельотів. Один пожартував, що перейде під час перельотів на сендвічі з часниковими сардинами, "щоби виявити більше поваги до моїх попутників".

"Моя дружина взяла із собою в літак банку печінкового паштету і була шокована тим, що я вдав, що не знаю її, коли вона її відкрила", — прокоментував пост інший.

Пізніше автор посту відредагував допис. Він зазначив, що багато користувачів Reddit заявили, що тепер братимуть із собою вдвічі більше сендвічів із тунцем, щоб поділитися ними з сусідами.

В інтерв'ю Newsweek Дарін Радац додав, що він "ненавидів кожну секунду" цього досвіду, "але не сказав жодного слова" любителю сендвічів. Однак його дружина почула все, коли чоловік повернувся додому.

Раніше Фокус писав, що жінку вигнали з літака через невдалий жарт. Вона заявила бортпровідниці, що в неї із собою бомба.

Нагадаємо, що чоловік викликав бурхливі суперечки, опублікувавши пост про те, як у нього нібито вкрали безплатний шоколад під час авіаперельоту. Історія швидко розійшлася мережею.