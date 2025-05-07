Мальчик во время игры на телефоне случайно заказал 70 тыс. леденцов: что сделала мать

Американка Холли ЛаФаверс (Кентукки, США) обнаружила, что ее сын Лиам случайно оформил через Amazon заказ на 70 тысяч леденцов. Деньги со счета уже списали.

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Свою историю Холли ЛаФаверс рассказала на странице в Facebook. По словам женщины, Лиам случайно заказал через приложение компании Amazon 30 коробок конфет стоимостью 130 долларов каждая.

Обнаружив ошибку, женщина сразу обратилась в компанию для отмены заказа. Ей сообщили, что она может отказаться от доставки и тогда ей вернут деньги. Однако там не принимали возврата.

После она написала в социальной сети, предложив приобрести леденцы по цене 130 долларов за коробку. Женщина также отметила, что будет рада передать конфеты тем, кто пожертвовал на благотворительную помощь.

Благодаря распространению ее поста в соцсетях компания снова связалась с женщиной. В Amazon сообщили, что ей вернут деньги за заказ.

Конфеты, случайно заказанные 8-летним мальчиком Фото: Facebook

В комментарии Good Morning America женщина добавила, что инцидент произошел во время подготовки ее к церкви. По какой-то причине ей захотелось проверить свой банковский счет и она обнаружила отсутствие 4200 долларов, которые были оплачены Amazon за конфеты.

Холли ЛаФаверс отметила, что Лиам играет на телефоне и иногда добавляет в корзину Amazon различные товары. Однако это был первый раз, когда он действительно сделал заказ.

"Он знает, что ему нельзя нажимать кнопку (заказать). Никогда такого раньше не случалось", — уточнила женщина.

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