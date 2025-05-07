Хлопчик під час гри на телефоні випадково замовив 70 тис. льодяників: що зробила мати

Американка Холлі ЛаФаверс (Кентуккі, США) виявила, що її син Ліам випадково оформив через Amazon замовлення на 70 тисяч льодяників. Гроші з рахунку вже списали.

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Свою історію Холлі ЛаФаверс розповіла на сторінці в Facebook. За словами жінки, Ліам випадково замовив через додаток компанії Amazon 30 коробок цукерок вартістю 130 доларів кожна.

Виявивши помилку, жінка одразу звернулася до компанії для скасування замовлення. Їй повідомили, що вона може відмовитися від доставки й тоді їй повернуть кошти. Однак там не приймали повернення.

Після вона написала в соціальній мережі, запропонувавши придбати льодяники за ціною 130 доларів за коробку. Жінка також зазначила, що буде рада передати цукерки тим, хто пожертвував на благодійну допомогу.

Завдяки поширенням її посту в соцмережах компанія знову зв’язалась з жінкою. В Amazon повідомили, що їй повернуть гроші за замовлення.

Цукерки, випадково замовлені 8-річним хлопчиком Фото: Facebook

В коментарі Good Morning America жінка додала, що інцидент трапився під час підготовки її до церкви. З якоїсь причини їй захотілося перевірити свій банківський рахунок і вона виявила відсутність 4200 доларів, які були сплачені Amazon за цукерки.

Холлі ЛаФаверс зазначила, що Ліам грає на телефоні й іноді додає до кошика Amazon різні товари. Однак це був перший раз, коли він справді зробив замовлення.

"Він знає, що йому не можна натискати кнопку (замовити). Ніколи такого раніше не траплялося", — уточнила жінка.

Раніше Фокус писав, 5 міфів про цукерки, у які потрібно перестати вірити. Стоматологи розповіли, чому не варто їх так демонізувати.

Додамо, що канадська студентка Джаверія Васім потрапила у дуже незручну ситуацію, коли намагалася розкусити цукерку. Вона ненароком зламала собі щелепу у двох місцях.