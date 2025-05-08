Американка захотела выпить на террасе парижского ресторана, но была шокирована увиденным (видео)

Эмили Джексон зашла в один из парижских ресторанов, чтобы отдохнуть и выпить коктейль на террасе. Однако ее планы сорвала непогода.

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Забавный момент из жизни американки в Париже стал вирусным в TikTok. Видео, на котором запечатлен неожиданный град, опубликовала пользовательница @coucouemily.

Ее видео, размещенное 4 мая, уже собрало более 2 миллионов просмотров. На ролике с подписью: "Давайте посидим на террасе и выпьем по коктейлю, здесь так приятно", показано, что столы и стулья покрыты градом, а улицы заливает дождевая вода.

Издание Newsweek рассказывает, что видео выложила в сеть 33-летняя внештатный копирайтер из США Эмили Джексон. Сейчас она проживает во французской столице.

Перед бурей погода была летней и солнечной, столбик термометра достиг 25 градусов. Ураган начался около 16:20 — в то время Эмили была в ресторане Les P'tites Indécises.

"Мы сидели на улице, когда это произошло. Но мы были прямо у дверей, поэтому, как только поняли, что начинается град, смогли быстро спрятаться внутри", — вспоминает Джексон.

После шторма стало немного прохладнее, но солнце осталось. Ливень с градом продолжался около 20 минут.

Это видео стало одним из многих, которые появились в соцсетях в субботу — они показывают, как жители и туристы в панике ищут укрытие от внезапной непогоды. Шторм пришел после нескольких дней необычно теплой весенней погоды, когда температура держалась в пределах 21-27 градусов.

Из-за ожидаемой непогоды Национальная метеорологическая служба Франции тогда объявила оранжевый уровень тревоги — второй по степени опасности. Предупреждение касалось возможных сильных ураганов, града, шквальных ветров и волн тепла.

Ранее Фокус писал, что 8 мая, в Карпатах зафиксировали существенный туман и морозную погоду. Более того, выпало до нескольких сантиметров снега.

В общем, по предупреждению синоптиков, в Украине еще больше похолодает. Погода на май 2025 года принесет не только дожди, но и "минусы".