Американка захотіла випити на терасі парижського ресторану, але була шокована побаченим (відео)

Емілі Джексон зайшла в один із паризьких ресторанів, щоб відпочити та випити коктейль на терасі. Однак її плани зірвала непогода.

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Кумедний момент з життя американки в Парижі став вірусним у TikTok. Відео, на якому зафільмований несподіваний град, опублікувала користувачка @coucouemily.

Її відео, розміщене 4 травня, вже зібрало понад 2 мільйони переглядів. На ролику з підписом: "Давайте посидимо на терасі й вип’ємо по коктейлю, тут так приємно", показано, що столи та стільці вкриті градом, а вулиці заливає дощова вода.

Видання Newsweek розповідає, що відео виклала в мережу 33-річна позаштатна копірайтерка з США Емілі Джексон. Нині вона проживає у французькій столиці.

Перед бурею погода була літньою та сонячною, стовпчик термометра сягнув 25 градусів. Буревій почався близько 16:20 — в той час Емілі була в ресторані Les P’tites Indécises.

"Ми сиділи на вулиці, коли це сталося. Але ми були прямо біля дверей, тому, щойно зрозуміли, що починається град, змогли швидко сховатися всередині", — пригадує Джексон.

Після шторму стало трохи прохолодніше, але сонце залишилося. Злива з градом тривала близько 20 хвилин.

Це відео стало одним з багатьох, які з’явилися у соцмережах у суботу — вони показують, як мешканці та туристи в паніці шукають укриття від раптової негоди. Шторм прийшов після кількох днів незвично теплої весняної погоди, коли температура трималася в межах 21–27 градусів.

Через очікувану негоду Національна метеорологічна служба Франції тоді оголосила помаранчевий рівень тривоги — другий за ступенем небезпеки. Попередження стосувалося можливих сильних буревіїв, граду, шквальних вітрів та хвиль тепла.

Раніше Фокус писав, що 8 травня, у Карпатах зафіксували суттєвий туман й морозну погоду. Ба більше, випало до кількох сантиметрів снігу.

Загалом, за попередженням синоптиків, в Україні ще більше похолодає. Погода на травень 2025 року принесе не лише дощі, але й "мінуси".