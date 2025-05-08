В США мужчина заплатил чужакам тысячи долларов, чтобы выгнать их из своего дома (видео)

В городе Чикаго (штат Иллинойс) мужчина по имени Марко Веласкес столкнулся с ситуацией, которая, по его словам, напоминала "кошмар". Он узнал, что во время продажи в его дом незаконно вселились посторонние лица.

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Подробностями делится ABC7 News.

Марко Веласкес выставил дом на продажу, и риелтор пригласил потенциального покупателя. Но оказалось, что, внутри уже жили незнакомцы. Пара Шермейн и Коддаро заявила полиции, что недавно приобрела недвижимость, и даже показала документ об ипотеке. Однако в округе Кук подтвердили, что такой записи в реестре не существует.

"Хуже всего было, когда полиция сказала, что ничего не может сделать. Дело нужно передавать в гражданский суд", — сказал Веласкес.

Согласно законодательству штата Иллинойс, полиция не имеет полномочий выселять людей из жилья без решения суда. Мужчина принял радикальное решение — сам переехал в дом. Он провел ночь в гостиной, в то время, как пара осталась в одной из спален. По словам владельца, это создало напряженную атмосферу, и он знал, что Шермейн и Коддаро это не понравится.

На следующее утро пара заявила, что они хотят получить 8000 долларов за то, чтобы покинуть дом. В результате переговоров Веласкес согласился заплатить 4300 долларов в рамках сделки "деньги за ключи", чтобы Шермейн и Коддаро добровольно выселились.

"Мы не хотели им платить, но слышали истории, как лица, которые самовольно заняли жилье, удерживали недвижимость по полгода или больше", — пояснил он.

Впоследствии детектив полиции Чикаго сообщил Веласкесу, что женщина по имени Шермейн Пауэлл-Гиллард уже фигурирует в похожем деле, связанном с самовольным захватом жилья супругов Ли. В том деле она была арестована по обвинениям в краже со взломом, подделке документов и незаконном проникновении.

Сейчас Пауэлл-Хиллард отрицает все обвинения и заявляет о невиновности до тех пор, пока ее вина не доказана. Ее бойфренд не ответил на запросы журналистов.

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