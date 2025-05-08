В США чоловік заплатив чужинцям тисячі доларів, щоб вигнати їх зі свого будинку (відео)

У місті Чикаго (штат Іллінойс) чоловік на ім’я Марко Веласкес зіштовхнувся з ситуацією, яка, за його словами, нагадувала "кошмар". Він дізнався, що під час продажу в його будинок незаконно вселилися сторонні особи.

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Подробицями ділиться ABC7 News.

Марко Веласкес виставив будинок на продаж, і рієлтор запросив потенційного покупця. Але виявилось, що всередині вже жили незнайомці. Пара Шермейн і Коддаро заявила поліції, що недавно придбала нерухомість, і навіть показала документ про іпотеку. Проте в окрузі Кук підтвердили, що такого запису в реєстрі не існує.

"Найгірше було, коли поліція сказала, що нічого не може зробити. Справу потрібно передавати в цивільний суд", — сказав Веласкес.

Відповідно до законодавства штату Іллінойс, поліція не має повноважень виселяти людей із житла без рішення суду. Чоловік ухвалив радикальне рішення — сам переїхав у будинок. Він провів ніч у вітальні, в той час, як пара залишилася в одній зі спалень. За словами власника, це створило напружену атмосферу, і він знав, що Шермейн та Коддаро це не сподобається.

Наступного ранку пара заявила, що вони хочуть отримати 8000 доларів за те, щоб залишити будинок. В результаті перемовин Веласкес погодився заплатити 4300 доларів в межах угоди "гроші за ключі", щоб Шермейн і Коддаро добровільно виселились.

"Ми не хотіли їм платити, але чули історії, як особи, які самовільно зайняли житло, утримували нерухомість по пів року чи більше", — пояснив він.

Згодом детектив поліції Чикаго повідомив Веласкесу, що жінка на ім’я Шермейн Пауелл-Гіллард вже фігурує у схожій справі, пов’язаній із самовільним захопленням житла подружжя Лі. У тій справі її було заарештовано за звинуваченнями в крадіжці зі зломом, підробці документів та незаконному проникненні.

Наразі Пауелл-Гіллард заперечує всі звинувачення та заявляє про невинуватість до того часу, поки її вину не доведено. Її бойфренд не відповів на запити журналістів.

Раніше Фокус писав, що Джон і Мелоді Хеннессі зі США відмовилися від наземної нерухомості заради квартири на круїзному лайнері. Це дасть їм можливість довічно подорожувати без турбот про готування, прибирання та логістику.

Нагадаємо, батьки оформили виставку з Instagram-історій доньки-блогерки. Фотографії в рамках стояли на полицях, висіли на стінах і прикрашали будинок.