Пилот попросил друга посмотреть в небо, чтобы показать ему что-то невероятное (видео)

В Южной Флориде (США) молодой пилот устроил зрелищный сюрприз своему другу во время тренировочного полета. Он пролетел над бассейном, где тот отдыхал.

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Его видео в TikTok сразу стало вирусным, собрав более 470 тысяч просмотров.

23-летний курсант-пилот по имени Дилан совершил смелый трюк над клубом в Южной Флориде, где его друг отдыхал у бассейна. В ролике, опубликованном в апреле под ником @wildflys, который уже собрал более 467 тысяч просмотров, Дилан просит друга через 20 секунд посмотреть в небо, чтобы "помахать ему".

Во второй части видео видно, как Дилан, пролетел прямо над клубным домом — хорошо узнаваемым благодаря блестящему бассейну и пальмам вокруг.

"POV: вы делитесь геолокацией со своим другом-пилотом", — говорится в подписи к видео.

В комментарии Newsweek Дилан объяснил, что его друг знал о занятиях по пилотированию в тот день и отслеживал полет через приложение ForeFlight. Он ждал, когда тот будет пролетать мимо клуба. Видео было снято с помощью очков Meta Ray-Ban, которые позволяют фиксировать изображение от первого лица, не отвлекая пилота от управления самолетом.

Издание отмечает, что авиационная отрасль все активнее привлекает молодежь. Также растет и пассажиропоток: в 2023 году авиакомпании США перевезли около 1 миллиарда пассажиров, что почти на 14% больше, чем в 2022-м.

Однако авиаперелеты остаются самым безопасным видом транспорта, опережая железнодорожные и автобусные путешествия. По данным Statista, риск гибели в авиакатастрофе сегодня составляет одного пассажира на 13,7 миллиона, тогда как в 1990-х годах эта вероятность была в десять раз выше.

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