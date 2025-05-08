Пілот попросив друга подивитись в небо, щоб показати йому щось неймовірне (відео)

В Південній Флориді (США) молодий пілот влаштував видовищний сюрприз своєму другові під час тренувального польоту. Він пролетів над басейном, де той відпочивав.

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Його відео у TikTok відразу стало вірусним, зібравши понад 470 тисяч переглядів.

23-річний курсант-пілот на ім’я Ділан здійснив сміливий трюк над клубом у Південній Флориді, де його друг відпочивав біля басейну. У ролику, опублікованому в квітні під ніком @wildflys, який уже зібрав понад 467 тисяч переглядів, Ділан просить друга через 20 секунд подивитися в небо, щоб "помахати йому".

У другій частині відео видно, як Ділан, пролетів прямо над клубним домом — добре впізнаваним завдяки блискучому басейну та пальмам навколо.

"POV: ви ділитеся геолокацією зі своїм другом-пілотом", — йдеться в підписі до відео.

У коментарі до Newsweek Ділан пояснив, що його друг знав про заняття з пілотування того дня і відстежував політ через застосунок ForeFlight. Він чекав, коли той пролітатиме повз клуб. Відео було знято за допомогою окулярів Meta Ray-Ban, які дозволяють фіксувати зображення від першої особи, не відволікаючи пілота від управління літаком.

Видання зазначає, що авіаційна галузь все активніше приваблює молодь. Також зростає й пасажиропотік: у 2023 році авіакомпанії США перевезли близько 1 мільярда пасажирів, що на майже 14% більше, ніж у 2022-му.

Однак авіаперельоти залишаються найбезпечнішим видом транспорту, випереджаючи залізничні та автобусні подорожі. За даними Statista, ризик загибелі в авіакатастрофі сьогодні складає одного пасажира на 13,7 мільйона, тоді як у 1990-х роках ця ймовірність була удесятеро вищою.

Раніше Фокус писав, що жінку вигнали з літака через невдалий жарт. Жінка заявила бортпровідниці, що в неї із собою бомба.

Нагадаємо, рейс однієї з закордонних авіакомпаній був змушений змінити напрямок. Причиною стало те, що пасажир на борту був переконаний, що в літаку є змії.