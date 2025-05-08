Мужчина 10 лет ходил по распродажам, чтобы найти вещь своей мечты: что он искал (видео)

Британский "охотник за скидками" Джош Райт поделился своей находкой, которую искал 10 лет. Ему удалось найти редкую настольную игру из 1980-х годов всего за 2 фунта стерлингов (2,5 доллара).

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В течение 10 лет Джош обыскивал благотворительные магазины и гаражные распродажи в поисках настольной игры "Escape from Atlantis" (укр. "Побег из Атлантиды") от известной компании Waddington's. Несмотря на долгие годы поисков, он не оставлял надежды найти. По словам Джоша, на eBay она стоит от 50 до 60 фунтов, и недавно он едва не нажал кнопку "купить", но удержался.

Игру мужчина нашел в филиале благотворительного торгового центра St Elizabeth Hospice. Джош пошел в секцию с настольными играми и пазлами — и вдруг увидел знакомую коробку.

"Я искал эту игру 10 лет... И вот она — 2 фунта. Это просто безумно. Я ее забираю", — воскликнул он в ролике.

"Escape from Atlantis": что известно об игре

"Escape from Atlantis" — это стратегическая настольная игра, впервые вышедшая в 1980-х и ставшая культовой среди фанатов настольных игр. Игроки должны спасти своих персонажей с тонущего острова, избегая морских чудовищ и ловушек. Оригинальные версии игры давно исчезли с прилавков магазинов, и теперь считаются коллекционной редкостью.

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