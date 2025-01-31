Рука Ван Гога: в США на гаражной распродаже нашли уникальную картину (фото)

Коллекционер антиквариата купил портрет рыбака с седой бородой и трубкой и особо не задумывался о ее авторстве. Искусствоведы выяснили, что Ван Гог создал это произведение в самый бурный период жизни.

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В американском штате Миннесота на гаражной распродаже купили картину, эксперты считают ее работой нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога. Об этом сообщили каналу CNN эксперты исследовательской фирмы LMI Group International.

История произошла в 2016 году, тогда коллекционер антиквариата купил портрет рыбака с седой бородой и трубкой, который чинит свою рыболовную сеть. Полотно написано маслом на холсте с подписью "Элимар" в правом нижнем углу.

Картина является эмоционально насыщенным и глубоко личным произведением

Произведение основано на картине датского художника Майкла Анчера, по сути это одно из многих переводов Ван Гога произведений других художников. Эксперты проанализировали переплетение холста, пигмент краски и прочие характеристики, а после заявили, что Ван Гог создал картину во время пребывания в психиатрической больнице на юге Франции в 1889 году.

На картине нашли волосок, приклеенный к полотну, и отправили его на анализ. Установлено, что волос — мужской, но его не удалось сравнить с ДНК потомков Ван Гога из-за "деградированного" состояния. Музей Ван Гога в Амстердаме пока не спешит приписывать портрет живописцу.

"Открытие ранее неизвестной картины Ван Гога не должно быть неожиданностью. Общеизвестно, что Ван Гог потерял много работ, раздавал картины друзьям и не особенно осторожно относился к любой работе, а их было много", — отмечают в LMI.

Картина является эмоционально насыщенным и глубоко личным произведением, созданным в последнюю и бурную главу жизни Ван Гога. Голландский мастер создал около 900 картин, добавили искусствоведы.

Напомним, группа астрономов выяснила, где Ван Гог нарисовал картину "Тополиная аллея на закате". Произведение писалось между 5 и 14 ноября 1884 года.

Фокус ранее писал о знаменитой картине Ван Гога "Звездная ночь". На полотне живописец запечатлел субъективное виденье неба.