Рука Ван Гога: у США на гаражному розпродажі знайшли унікальну картину (фото)

Колекціонер антикваріату купив портрет рибалки з сивою бородою і люлькою і особливо не замислювався про її авторство. Мистецтвознавці з'ясували, що Ван Гог створив цей твір у найбурхливіший період життя.

Related video

В американському штаті Міннесота на гаражному розпродажі купили картину, експерти вважають її роботою нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента Ван Гога. Про це повідомили каналу CNN експерти дослідницької фірми LMI Group International.

Історія сталася 2016 року, тоді колекціонер антикваріату купив портрет рибалки з сивою бородою і трубкою, який лагодить свою рибальську сітку. Полотно написано олією на полотні з підписом "Елімар" у правому нижньому кутку.

Картина є емоційно насиченим і глибоко особистим твором

Твір заснований на картині данського художника Майкла Анчера, по суті, це один з багатьох перекладів Ван Гога творів інших художників. Експерти проаналізували переплетення полотна, пігмент фарби та інші характеристики, а потім заявили, що Ван Гог створив картину під час перебування в психіатричній лікарні на півдні Франції 1889 року.

На картині знайшли волосинку, приклеєну до полотна, і відправили її на аналіз. Встановлено, що волосся — чоловіче, але його не вдалося порівняти з ДНК нащадків Ван Гога через "деградований" стан. Музей Ван Гога в Амстердамі поки не поспішає приписувати портрет живописцю.

"Відкриття раніше невідомої картини Ван Гога не має бути несподіванкою. Загальновідомо, що Ван Гог втратив багато робіт, роздавав картини друзям і не особливо обережно ставився до будь-якої роботи, а їх було багато", — зазначають у LMI.

Картина є емоційно насиченим і глибоко особистим твором, створеним в останню і бурхливу главу життя Ван Гога. Голландський майстер створив близько 900 картин, додали мистецтвознавці.

Нагадаємо, група астрономів з'ясувала, де Ван Гог намалював картину "Тополина алея на заході сонця". Твір писався між 5 і 14 листопада 1884 року.

Фокус раніше писав про знамениту картину Ван Гога "Зоряна ніч". На полотні живописець відобразив суб'єктивне бачення неба.