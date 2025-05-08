Чоловік 10 років ходив по розпродажах, щоб знайти річ своєї мрії: що він шукав (відео)

Британський "мисливець за знижками" Джош Райт поділився своєю знахідкою, яку шукав 10 років. Йому вдалося знайти рідкісну настільну гру з 1980-х років всього за 2 фунти стерлінгів (2,5 долара).

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Протягом 10 років Джош обшукував благодійні магазини й гаражні розпродажі в пошуках настільної гри "Escape from Atlantis" (укр. "Втеча з Атлантиди") від відомої компанії Waddington’s. Попри довгі роки пошуків, він не полишав надії знайти. За словами Джоша, на eBay вона коштує від 50 до 60 фунтів, і нещодавно він ледь не натиснув кнопку "купити", але втримався.

Гру чоловік знайшов у філії благодійного торгового центру St Elizabeth Hospice. Джош пішов до секції з настільними іграми та пазлами — і раптом побачив знайому коробку.

"Я шукав цю гру 10 років… І ось вона — 2 фунти. Це просто шалено. Я її забираю", — вигукнув він у ролику.

"Escape from Atlantis": що відомо про гру

"Escape from Atlantis" — це стратегічна настільна гра, що вперше вийшла у 1980-х і стала культовою серед фанатів настільних ігор. Гравці мають урятувати своїх персонажів з тону́чого острова, уникаючи морських чудовиськ і пасток. Оригінальні версії гри давно зникли з прилавків магазинів, і тепер вважаються колекційною рідкістю.

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