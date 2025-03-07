Чоловік купив на розпродажі гобелен, якому 700 років: скільки він коштує насправді

Рафі Гок вважає, що виявив середньовічний артефакт, відвідуючи комісійний магазин. За словами чоловіка, його одразу ж зацікавило яскраво-червоне полотно, прикрашене чорними і золотими латунними вставками.

Related video

Житель Вірджинії (США) Рафі Гок упевнений, що знайшов у місцевому комісійному магазині справжній артефакт — середньовічний англійський гобелен, якому може бути близько 700 років. Його відкриття викликало бурхливе обговорення серед експертів і користувачів соціальних мереж. Своєю знахідкою він поділився в TikTok.

Гок натрапив на гобелен під час візиту в магазин Savers у місті Ферфакс. За його словами, яскраво-червоне полотно з чорними й золотими латунними вставками відразу привернуло його увагу. Він відзначив масивну, складну і важку раму з позолотою, а також унікальний дизайн вишивки.

"Мене відразу зачепили незвичайні характеристики цього гобелена. Стібки були виконані з винятковою майстерністю, а срібні та золоті нитки, використані в роботі, були схожі на реліквію, яку можна побачити тільки в музеї", — розповів Гок.

Після невеликої перевірки він з'ясував, що куплений ним гобелен і латунна пластина були отримані з майна, виставленого на розпродаж. Заплативши всього 165 доларів за все, Гок вирішив провести власне дослідження і звернувся по допомогу до соцмереж.

Чоловік з'ясував, що куплений ним гобелен і латунна пластина були отримані з майна, виставленого на розпродаж Фото: TikTok

Один із користувачів TikTok, який стверджував, що є мистецтвознавцем і працював у музеях, допоміг Хоку визначити можливе походження знахідки. Згідно з його висновками, гобелен має схожість із творами Opus Anglicanum — середньовічної англійської вишивки XII-XIV століть, створеної з шовкових, золотих і срібних ниток. Крім того, латунна пластина, знайдена разом із гобеленом, виявилася зображенням Святої Маргарити Антіохійської, відомої за середньовічною легендою про мученицю, яка врятувалася з пащі дракона. За його словами, власник може отримати десятки тисяч доларів.

Однак далеко не всі експерти поділяють упевненість Хока. Радник з мистецтва компанії Art Partners Advisory Гейлі Відріг вважає, що знахідка може бути пізнішою репродукцією або європейським церковним текстилем XVII-XVIII століття. На її думку, деякі елементи вишивки та візерунки не відповідають справжнім роботам Opus Anglicanum.

"На краях фігур і облямівки видно тонку металеву мотузку, а не нитку, яку очікували б побачити в середньовічному текстилі", — пояснила Відріг. Вона також рекомендувала Хоку звернутися до професійних оцінювачів, таких як Асоціація оцінювачів Америки або Міжнародне товариство оцінювачів, для підтвердження автентичності артефакту.

Раніше Фокус повідомляв, що випадкова покупка за $4 принесла чоловікові $2,2 млн. Покупець навіть не здогадувався про свою удачу. Лише коли його друг поглянув уважніше на документ і захопився знахідкою, власник вирішив звернутися за консультацією до фахівців.

Також стало відомо, що сім'я знайшла сотні рідкісних прикрас на горищі. Колекцію виявили в одній із двох старовинних лакованих скринь, традиційно призначених для зберігання кімоно. Усередині був повний комплект ляльок і аксесуарів, прикрашених візерунками із золотого лаку на чорному тлі.