Мужчина купил на распродаже гобелен, которому 700 лет: сколько он стоит на самом деле

Рафи Хок полагает, что обнаружил средневековый артефакт, посещая комиссионный магазин. По словам мужчины, его сразу же заинтересовало ярко-красное полотно, украшенное черными и золотыми латунными вставками.

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Житель Вирджинии (США) Рафи Хок уверен, что нашел в местном комиссионном магазине настоящий артефакт — средневековый английский гобелен, которому может быть около 700 лет. Его открытие вызвало бурное обсуждение среди экспертов и пользователей социальных сетей. Своей находкой он поделился в TikTok.

Хок наткнулся на гобелен во время визита в магазин Savers в городе Фэрфакс. По его словам, ярко-красное полотно с черными и золотыми латунными вставками сразу привлекло его внимание. Он отметил массивную, сложную и тяжелую раму с позолотой, а также уникальный дизайн вышивки.

"Меня сразу зацепили необычные характеристики этого гобелена. Стежки были выполнены с исключительным мастерством, а серебряные и золотые нити, использованные в работе, выглядели как реликвия, которую можно увидеть только в музее", — рассказал Хок.

После небольшой проверки он выяснил, что купленный им гобелен и латунная пластина были получены из имущества, выставленного на распродажу. Заплатив всего 165 долларов за все, Хок решил провести собственное исследование и обратился за помощью к соцсетям.

Мужчина выяснил, что купленный им гобелен и латунная пластина были получены из имущества, выставленного на распродажу Фото: TikTok

Один из пользователей TikTok, утверждавший, что является искусствоведом и работал в музеях, помог Хоку определить возможное происхождение находки. Согласно его выводам, гобелен имеет сходство с произведениями Opus Anglicanum — средневековой английской вышивки XII-XIV веков, созданной из шелковых, золотых и серебряных нитей. Кроме того, латунная пластина, найденная вместе с гобеленом, оказалась изображением Святой Маргариты Антиохийской, известной по средневековой легенде о мученице, спасшейся из пасти дракона. По его словам, владелец может получить десятки тысяч долларов.

Однако далеко не все эксперты разделяют уверенность Хока. Советник по искусству компании Art Partners Advisory Хейли Уидриг считает, что находка может быть более поздней репродукцией или европейским церковным текстилем XVII-XVIII века. По ее мнению, некоторые элементы вышивки и узоры не соответствуют подлинным работам Opus Anglicanum.

"На краях фигур и каймы видна тонкая металлическая веревка, а не нитка, которую ожидали бы увидеть в средневековом текстиле", — пояснила Уидриг. Она также рекомендовала Хоку обратиться к профессиональным оценщикам, таким как Ассоциация оценщиков Америки или Международное общество оценщиков, для подтверждения подлинности артефакта.

Ранее Фокус сообщал, что случайная покупка за $4 принесла мужчине $2,2 млн. Покупатель даже не догадывался о своей удаче. Лишь когда его друг взглянул внимательнее на документ и восхитился находкой, владелец решил обратиться за консультацией к специалистам.

Также стало известно, что семья нашла сотни редких украшений на чердаке. Коллекцию обнаружили в одном из двух старинных лакированных сундуков, традиционно предназначенных для хранения кимоно. Внутри находился полный комплект кукол и аксессуаров, украшенных узорами из золотого лака на черном фоне.