Женщина во время игры с игрушкой ребенка внезапно раскрыла тайну всей своей жизни (видео)

30-летняя Патрис Иглесиас случайно выяснила значение кнопок "AC" и "CE" на калькуляторе, играя с игрушкой своего трехлетнего сына.

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Под ником @pat.rice33 женщина опубликовала видео в TikTok. Открытие сделало ее ролик вирусным.

"Вам 30, вы играете с игрушечным калькулятором трехлетнего сына и только сейчас понимаете, что означают "AC" и "CE", — написала Патрис в видео.

Женщина продемонстрировала свое открытие. Она набрала комбинацию "5", "+", "6", но перед тем, как узнать ответ, нажала кнопку "CE", и экран вернулся к нулю. Затем она ввела число "5" снова, нажала "=" и получила "10". После повторного нажатия "AC" калькулятор полностью очистился.

Рассердившись, Иглесиас покачала головой. Она поняла, что "CE" стирает последнюю введенную цифру, в то время как "AC" стирает всю сумму до этого момента.

"Я действительно думала, что обе кнопки делают одно и то же, просто разные буквы для забавы", — добавила она, указав о наличии у нее диплома.

Видео просмотрело более 4,7 миллиона пользователей. Почти 73 тысячам ролик понравился и люди отреагировали сотнями пользователей. Многие признались, что также не знали разницы между этими кнопками.

В ответах к комментариям Патрис объяснила:

"AC" — это "все очистить" (all clear), оно полностью сбрасывает калькулятор и очищает все действия.

"CE" — это "очистить запись" (clear entry), и оно стирает только последний ввод.

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