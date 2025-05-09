Жінка під час гри з іграшкою дитини раптово розкрила таємницю всього свого життя (відео)

30-річна Патріс Іглесіас випадково з'ясувала значення кнопок "AC" і "CE" на калькуляторі, граючись з іграшкою свого трирічного сина.

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Під ніком @pat.rice33 жінка опублікувала відео у TikTok. Відкриття зробило її ролик вірусним.

"Вам 30, ви граєте з іграшковим калькулятором трирічного сина і тільки зараз розумієте, що означають "AC" і "CE", — написала Патріс у відео.

Жінка продемонструвала своє відкриття. Вона набрала комбінацію "5", "+", "6", але перед тим, як дізнатись відповідь, натиснула кнопку "CE", і екран повернувся до нуля. Потім вона ввела число "5" знову, натиснула "=" і отримала "10". Після повторного натиснення "AC" калькулятор повністю очистився.

Розсердившись, Іглесіас похитала головою. Вона зрозуміла, що "CE" стирає останню введену цифру, в той час як "AC" стирає всю суму до цього моменту.

"Я справді думала, що обидві кнопки роблять одне й те саме, просто різні букви для забави", — додала вона, вказавши про наявність у неї диплому.

Відео переглянуло понад 4,7 мільйона користувачів. Майже 73 тисячам ролик сподобався і люди відреагували сотнями користувачів. Багато хто зізнався, що також не знав різниці між цими кнопками.

У відповідях до коментарів Патріс пояснила:

"AC" — це "все очистити" (all clear), воно повністю скидає калькулятор і очищає всі дії.

"CE" — це "очистити запис" (clear entry), і воно стирає лише останнє введення.

Раніше Фокус писав, що вундеркінд встановив одразу 6 світових рекордів із лічби в умі. Щоб залишатися у "формі", хлопчик тренується оперувати цифрами по кілька годин щодня.

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