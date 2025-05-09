Отец впервые за два года приехал в гости к дочери и был шокирован от увиденного (видео

Свапна Джордж поделилась реакцией отца, который впервые за два года приехал в гости в ее съемную квартиру в США.

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Видео реакции отца женщина выложила в одном из видео в TikTok. На кадрах видно, как мужчина из Техаса впервые переступает порог нью-йоркской квартиры своей дочери — и его выражение лица сразу говорит само за себя.

"Он также не был в восторге от моей квартиры. Пыталась сказать ему, что Нью-Йорк — это стиль жизни", — подписала ролик Свапна.

Видео стало вирусным. Его посмотрело почти 2 миллиона человек, многие оставляли комментарии.

"Ему интересно, где остальные дома", "Это его американский кошмар", "После 4 лет обучения в Гарварде ты достигла вот чего", "Не говорите ему стоимость аренды", — писали под видео пользователи сети.

Для Свапны Джордж переезд в Нью-Йорк из Техаса два года назад стал огромной переменой. Ее муж — коренной житель Нью-Йорка. Женщина переехала в город после свадьбы, рассказывает Newsweek.

"Мне точно понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к течению вещей, но теперь мне здесь очень нравится. Я чувствую себя как дома", — добавила она.

Квартира имеет две спальни, одну ванную комнату и отдельную кухню. Свапна добавляет, что она "точно пролила несколько слез", потому что ее предыдущее жилье было больше. Женщина вспоминает свой шок, когда узнала о небольших размерах квартир в городе.

В то же время Джорд счастлива из-за наличия в доме лифта и прачечной — удобства, о которых многие ее друзья могут только мечтать. Но ничто из этого не подготовило ее отца к его первому визиту.

"Мой папа очень веселый, он тот человек, который всегда показывает свои настоящие чувства лицом", — сказала Джордж.

Несмотря на то, что отца предупредили о компактных нью-йоркских квартирах, его реакция выдала его шок. Он рассказал, что "искренне боялся" садиться в лифт здания.

Ранее Фокус писал, как отец на несколько минут оставил малыша без присмотра. Через некоторое время он не узнал свою гостиную.

Напомним, мужчина из США утверждал об одинаковой любви к своим дочерям. Однако фото на холодильнике говорят о другом.