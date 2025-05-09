Батько вперше за два роки приїхав в гості до доньки і був шокований від побаченого (відео)

Свапна Джордж поділилась реакцією батька, який вперше за два роки приїхав в гості до її орендованої квартири в США.

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Відео реакції батька жінка виклала у одному зі відео в TikTok. На кадрах видно, як чоловік з Техасу вперше переступає поріг нью-йоркської квартири своєї доньки — і його вираз обличчя одразу говорить сам за себе.

"Він також не був у захопленні від моєї квартири. Намагалась сказати йому, що Нью-Йорк — це стиль життя", – підписала ролик Свапна.

Відео стало вірусним. Його переглянуло майже 2 мільйони людей, багато хто залишав коментарі.

"Йому цікаво, де решта будинку", "Це його американський кошмар", "Після 4 років навчання в Гарварді ти досягла ось чого", "Не кажіть йому вартість оренди", — писали під відео користувачі мережі.

Для Свапни Джордж переїзд до Нью-Йорка з Техасу два роки тому став величезною переміною. Її чоловік — корінний житель Нью-Йорка. Жінка переїхала до міста після весілля, розповідає Newsweek.

"Мені точно знадобився деякий час, щоб звикнути до плину речей, але тепер мені тут дуже подобається. Я відчуваю себе як вдома", — додала вона.

Квартира має дві спальні, одну ванну кімнату та окрему кухню. Свапна додає, що вона "точно пролила кілька сліз", бо її попереднє житло було більшим. Жінка згадує свій шок, коли дізналась про невеликі розміри квартир у місті.

Водночас Джорд щаслива через наявність в будинку ліфта та пральні — зручності, про які багато її друзів можуть лише мріяти. Але ніщо з цього не підготувало її батька до його першого візиту.

"Мій тато дуже веселий, він та людина, яка завжди показує свої справжні почуття обличчям", – сказала Джордж.

Попри те, що батька попередили про компактні нью-йоркські квартири, його реакція видала його шок. Він розповів, що "щиро боявся" сідати в ліфт будівлі.

Раніше Фокус писав, як батько на кілька хвилин залишив малюка без нагляду. Через деякий час він не впізнав свою вітальню.

Нагадаємо, чоловік з США стверджував про однакову любов до своїх доньок. Однак фото на холодильнику говорять про інше.