Туристка арендовала жилье на Airbnb, не будучи готовой к тому, что ее ждет (видео)

Отдых в арендованном жилье обернулся для женщины неожиданной встречей. На ее шезлонг у бассейна запрыгнул золотистый ретривер и улегся рядом, будто был полноправным хозяином дома.

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Об этом рассказала пользовательница с ником ifartinmysleep2 в одном из своих видео в TikTok.

Обычный день отдыха в арендованном через Airbnb жилье для одной женщины превратился в по-настоящему запоминающийся. Все благодаря неожиданному пушистому гостю.

Во время отдыха у бассейна она заметила, как к ней уверенно подошел золотистый ретривер, запрыгнул на ее шезлонг и удобно устроился рядом, будто так и было задумано. Женщина не растерялась и запечатлела этот милый момент на видео, которое вскоре стало вирусным в TikTok.

"Я живу в арендованном через Airbnb жилье, и эта собака просто появилась из ниоткуда и села на мой шезлонг", — написала она в подписи к видео.

Сам ролик начинается с кадра, где ретривер подходит к женщине, медленно поднимается на шезлонг и, не обращая внимания на камеру, уютно укладывается на другом краю лежака.

Золотистый ретривер запрыгнул на шезлонг туристки Фото: TikTok

Пользователи TikTok мгновенно влюбились в "нового хозяина".

"Это владелец, он хочет знать, нравится ли вам ваше пребывание", "Какую бы сумму денег вы ни заплатили за этот Airbnb, ее все равно будет недостаточно — следует оставить чаевые 100% и подарить ему набор закусок и поцелуй", "Это его шезлонг", "Какой хороший мальчик", "Боже мой! У меня был такой опыт, но с котом. Он прожил у меня 3 дня: приходил в полдень, уходил ночью. Это было потрясающе", — писали они.

Официальный аккаунт Airbnb в TikTok не остался в стороне: "По нашему мнению, это хозяин на 10/10".

Издание Newsweek отмечает, что ретривер не принадлежал хозяйке дома — он просто оказался местным "соседом", который регулярно наведывается в окрестные дома, надеясь на внимание и ласку. Подобные визиты — не редкость, особенно в загородных или прибрежных районах, где домашние животные чувствуют себя свободно.

Эксперты напоминают, что золотистые ретриверы, хоть и не самые грозные охранники, но могут прекрасно чувствовать настроение людей, быстро адаптироваться к обстановке и даже предупредить о надвигающейся угрозе своим поведением.

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