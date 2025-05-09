Туристка орендувала житло на Airbnb, не будучи готовою до того, що на неї чекає (відео)

Відпочинок в орендованому житлі обернувся для жінки несподіваною зустріччю. На її шезлонг біля басейну застрибнув золотистий ретривер і влігся поруч, ніби був повноправним господарем будинку.

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Про це розповіла користувачка з ніком ifartinmysleep2 в одному зі своїх відео в TikTok.

Звичайний день відпочинку в орендованому через Airbnb житлі для однієї жінки перетворився на по-справжньому незабутній. Усе завдяки несподіваному пухнастому гостю.

Під час відпочинку біля басейну вона помітила, як до неї впевнено підійшов золотистий ретривер, застрибнув на її шезлонг і зручно влаштувався поруч, ніби так і було задумано. Жінка не розгубилася і закарбувала цей милий момент на відео, яке незабаром стало вірусним у TikTok.

"Я живу в орендованому через Airbnb житлі, і ця собака просто з'явилася з нізвідки й сіла на мій шезлонг", — написала вона в підписі до відео.

Сам ролик починається з кадру, де ретривер підходить до жінки, повільно піднімається на шезлонг і, не звертаючи уваги на камеру, затишно вкладається на іншому краю лежака.

Золотистий ретривер застрибнув на шезлонг туристки Фото: TikTok

Користувачі TikTok миттєво закохалися в "нового господаря".

"Це власник, він хоче знати, чи подобається вам ваше перебування", "Яку б суму грошей ви не заплатили за цей Airbnb, її все одно буде недостатньо — слід залишити чайові 100% і подарувати йому набір закусок і поцілунок", "Це його шезлонг", "Який гарний хлопчик", "Боже мій! Я мав такий досвід, але з котом. Він прожив у мене 3 дні: приходив опівдні, йшов уночі. Це було приголомшливо", — писали вони.

Офіційний акаунт Airbnb у TikTok не залишився осторонь: "На нашу думку, це господар на 10/10".

Видання Newsweek зазначає, що ретривер не належав господині будинку — він просто виявився місцевим "сусідом", який регулярно навідується до навколишніх домівок, сподіваючись на увагу та ласку. Подібні візити — не рідкість, особливо в заміських або прибережних районах, де домашні тварини почуваються вільно.

Експерти нагадують, що золотисті ретривери, хоч і не найгрізніші охоронці, але можуть прекрасно відчувати настрій людей, швидко адаптуватися до ситуації й навіть попередити своєю поведінкою про загрозу, що насувається.

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