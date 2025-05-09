"Чуть не расплакалась": женщина вернулась домой и увидела, в чем забирала детей из школы

Пытаясь сэкономить пару минут, Джемма не заметила, что надела боди, не застегнув его снизу. В таком виде женщина пошла за детьми в школу, и теперь об этом знают сотни тысяч пользователей соцсетей.

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Об этом пользовательница с ником glowup_mum рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Мама троих детей по имени Джемма неожиданно стала знаменитостью в соцсетях после того, как поделилась своим "комичным модным казусом". Женщина рассказала, как обычный будничный день превратился в урок на всю жизнь.

Как Джемма призналась, что все произошло после работы. Она торопилась переодеться и успеть забрать младших детей из детского сада, находящегося на территории начальной школы. В спешке она надела белый облегающий боди, даже не проверив, застегнут ли он внизу. Кнопки, предусмотренные для фиксации одежды, остались расстегнутыми, из-за чего ткань повисла своеобразными "клапанами" спереди и сзади, прямо как у костюма для новорожденного.

"Я просто вбежала, чтобы забрать детей, не взглянув в зеркало. А потом, вернувшись домой, посмотрела на себя и чуть не расплакалась", — призналась Джемма, показав злополучный наряд в видео.

Джемма неожиданно стала знаменитостью в соцсетях Фото: TikTok

Реакция пользователей соцсетей оказалась мгновенной: более 460 тысяч просмотров, десятки тысяч лайков и сотни комментариев, наполненных юмором и сочувствием. Один из зрителей пошутил:

"У тебя нет выбора, кроме как сменить школу", "Вам нужно пойти в программу защиты свидетелей", "Тебе придется сделать это снова с костюмом другого цвета и притвориться, что ты начинаешь новую моду", "Я слышала, что Канада — хорошее место для жизни", — писали они.

Некоторые подписчики даже поделились собственными историями о неудачном выборе одежды. Один мужчина рассказал, как случайно надел пушистые носки поверх спортивных брюк и поехал так на заправку. Другой вспомнил, как вернулся домой с вечеринки в полураздетом виде, но был слишком пьян, чтобы чувствовать стыд.

Несмотря на неловкость, Джемма говорит, что публикация помогла ей не только посмеяться над собой, но и почувствовать поддержку других родителей.

"Я просто хотела, чтобы кто-то узнал себя в этом моменте. Мы все иногда спешим и совершаем глупости. Это нормально", — добавила она.

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