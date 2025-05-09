"Ледь не розплакалася": жінка повернулася додому і побачила, у чому забирала дітей зі школи

Намагаючись заощадити кілька хвилин, Джемма не помітила, що одягла боді, не застебнувши його знизу. У такому вигляді жінка пішла за дітьми до школи, і тепер про це знають сотні тисяч користувачів соцмереж.

Related video

Про це користувачка з ніком glowup_mum розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Мама трьох дітей на ім'я Джемма несподівано стала знаменитістю в соцмережах після того, як поділилася своїм "комічним модним казусом". Жінка розповіла, як звичайний буденний день перетворився на урок на все життя.

Як Джемма зізналася, що все сталося після роботи. Вона поспішала переодягнутися і встигнути забрати молодших дітей з дитячого садка, що знаходиться на території початкової школи. У поспіху вона одягла біле облягаюче боді, навіть не перевіривши, чи застебнуте воно внизу. Кнопки, передбачені для фіксації одягу, залишилися розстебнутими, через що тканина повисла своєрідними "клапанами" спереду і ззаду, прямо як у костюма для новонародженого.

"Я просто вбігла, щоб забрати дітей, не глянувши в дзеркало. А потім, повернувшись додому, подивилася на себе і мало не розплакалася", — зізналася Джемма, показавши нещасливе вбрання у відео.

Джемма несподівано стала знаменитістю в соцмережах Фото: TikTok

Реакція користувачів соцмереж виявилася миттєвою: понад 460 тисяч переглядів, десятки тисяч лайків і сотні коментарів, сповнених гумором і співчуттям. Один із глядачів пожартував:

"У тебе немає вибору, окрім як змінити школу", "Вам потрібно піти в програму захисту свідків", "Тобі доведеться зробити це знову з костюмом іншого кольору і прикинутися, що ти починаєш нову моду", "Я чула, що Канада — гарне місце для життя", — писали вони.

Деякі підписники навіть поділилися власними історіями про невдалий вибір одягу. Один чоловік розповів, як випадково одягнув пухнасті шкарпетки поверх спортивних штанів і поїхав так на заправку. Інший пригадав, як повернувся додому з вечірки в напіводягненому вигляді, але був надто п'яний, щоб відчувати сором.

Попри незручність, Джемма каже, що публікація допомогла їй не тільки посміятися над собою, а й відчути підтримку інших батьків.

"Я просто хотіла, щоб хтось упізнав себе в цьому моменті. Ми всі іноді поспішаємо і робимо дурниці. Це нормально", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що стара фотографія з архіву сім'ї шокувала жінку. Мешканка Великої Британії Рене Фроулі була здивована, виявивши знімок 1994 року, на якому вона, бувши немовлям, тримає в руках сигарету.

Також стало відомо, що син виявився копією родича, який помер 100 років тому. Коли Кортні та Стівен ДеФуско з Массачусетса (США) дивилися на обличчя хлопчика, вони не розуміли, у кого він пішов, поки стара фотографія не розкрила зворушливий зв'язок між поколіннями.