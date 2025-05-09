"Не могу поверить, сколько я выиграл": мужчина потратил 750 долларов на лотерейные билеты (видео)

В Великобритании мужчина приобрел 120 скретч-карточек национальной лотереи на общую сумму около 750 долларов, мечтая сорвать главный приз в 1 миллион 250 тысяч долларов.

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Процесс проверки билетов он снял на видео и выложил в TikTok с подписью "Не могу поверить, сколько я выиграл".

На середине процесса он показал значительную разницу между проигрышными билетами и выигрышными. В целом результат оказался неутешительным: из около 750 долларов он вернул только 450, то есть потерял около 300 долларов.

"Держитесь подальше от скретч-карт — вы думаете, что выиграете, но это не так. Пожалуйста, не играйте в азартные игры", — так завершил свое видео мужчина.

В комментариях пользователи делились своим опытом участия в лотерее. Один из пользователей признался, что раньше ежедневно тратил минимум около 12.50 долларов на скретч-карты, но с нового года прекратил и теперь откладывает эти деньги

Другой рассказал, что работал в магазине и регулярно наблюдал, как люди тратят большие деньги на лотерейные билеты. Этот опыт убедил его никогда не играть самому.

Также в комментариях лотерейные билеты назвали "налогом на бедных", отмечая, что вероятность выигрыша слишком мала, чтобы рисковать такими суммами. В то же время отдельные пользователи поделились историями успеха — один вспомнил знакомого, который несколько лет назад выиграл более 300 тысяч долларов, купив два билета по 2,5 доллара на последние деньги.

Ранее Фокус писал, что в США 26 апреля Джеймс Фартинг и его мама выиграли крупнейший в истории штата Кентукки джекпот в размере 167, 3 миллиона долларов. Через четыре дня он попал в тюрьму, поскольку устроил драку в одном из отелей.

Добавим, что женщина в США выиграла главный приз в лотерее на сумму 200 000 долларов. Однако заметила это она только через несколько дней.