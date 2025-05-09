"Не можу повірити, скільки я виграв": чоловік витратив 750 доларів на лотерейні квитки (відео)

У Великій Британії чоловік придбав 120 скретч-карток національної лотереї на загальну суму близько 750 доларів, мріючи зірвати головний приз в 1 мільйон 250 тисяч доларів.

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Процес перевірки квитків він зняв на відео та виклав в TikTok з підписом "Не можу повірити, скільки я виграв".

На середині процесу він показав значну різницю між програшними квитками та виграшними. Загалом результат виявився невтішним: з близько 750 доларів він повернув лише 450, тобто втратив близько 300 доларів.

"Тримайтеся подалі від скретч-карток — ви думаєте, що виграєте, але це не так. Будь ласка, не грайте у азартні ігри", — так завершив своє відео чоловік.

В коментарях користувачі ділились своїм досвідом участі в лотереї. Один із користувачів зізнався, що раніше щодня витрачав щонайменше близько 12.50 доларів на скретч-картки, але з нового року припинив і тепер відкладає ці гроші

Інший розповів, що працював у магазині й регулярно спостерігав, як люди витрачають великі гроші на лотерейні квитки. Цей досвід переконав його ніколи не грати самому.

Також в коментарях лотерейні квитки назвали "податком на бідних", зазначаючи, що ймовірність виграшу надто мала, аби ризикувати такими сумами. Водночас окремі користувачі поділилися історіями успіху — один згадав знайомого, який кілька років тому виграв понад 300 тисяч доларів, купивши два квитки по 2,5 долара на останні гроші.

Раніше Фокус писав, що в США 26 квітня Джеймс Фартінг та його мама виграли найбільший в історії штату Кентуккі джекпот в розмірі 167, 3 мільйони доларів. Через чотири дні він потрапив у в'язницю, оскільки влаштував бійку в одному з готелів.

Додамо, що жінка в США виграла головний приз в лотереї на суму 200 000 доларів. Однак помітила це вона лише через декілька днів. .