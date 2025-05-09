В США из машины выпало 300 тысяч долларов: люди бросились собирать деньги (видео)

В поселке Оук-Парк, штат Иллинойс из служебного бронированного авто компании Brinks на дорогу выпало 300 000 долларов наличными.

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Как пишет CBS News Chicago, инцидент вызвал настоящий хаос — люди бегали по улицам с мешками денег.

Происшествие произошло, когда задняя дверь автомобиля Brinks внезапно открылась, и на дорогу выпали три мешка с наличными на общую сумму 300 тысяч долларов. Как рассказывал водитель, от 50 до 100 человек бросились собирать рассыпанные купюры, запихивали их в карманы и быстро исчезали с места происшествия.

Сейчас полиция проводит расследование и пытается установить личности тех, кто присвоил найденные деньги. Однако те, кто оставил деньги себе, могут понести юридическую ответственность. Согласно законодательству штата Иллинойс, утерянные вещи, включая деньги, должны быть возвращены законному владельцу — в данном случае компании Brinks. Закон не предусматривает вознаграждения за возврат таких предметов.

Если лицо незаконно удерживает имущество стоимостью от 500 долларов до 10 тысяч, это считается кражей и классифицируется как тяжкое преступление. Виновному грозит до 5 лет заключения и штраф до 25 тысяч долларов.

По словам бывшего агента ФБР Майка Дрисколла, найти подозреваемых в такой ситуации будет крайне сложно. Он добавил, что при расследовании случаев с потерянными деньгами правоохранителям приходится полагаться на "старомодные методы" — в частности, просмотр видеозаписей с камер наблюдения и опрос свидетелей.

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