В США з машини випало 300 тисяч доларів: люди кинулися збирати гроші (відео)

У селищі Оук-Парк, штат Іллінойс зі службового броньованого авто компанії Brinks на дорогу випало 300 000 доларів готівкою.

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Як пише CBS News Chicago, інцидент спричинив справжній хаос — люди бігали вулицями з мішками грошей.

Подія сталася, коли задні двері автомобіля Brinks раптово відкрилися, і на дорогу випали три мішки з готівкою на загальну суму 300 тисяч доларів. Як розповідав водій, від 50 до 100 осіб кинулися збирати розсипані купюри, запихали їх у кишені та швидко зникали з місця події.

Зараз поліція проводить розслідування та намагається встановити особи тих, хто привласнив знайдені гроші. Однак ті, хто залишив гроші собі, можуть понести юридичну відповідальність. Згідно із законодавством штату Іллінойс, загублені речі, включно з грошима, мають бути повернуті законному власнику — у цьому випадку компанії Brinks. Закон не передбачає винагороди за повернення таких предметів.

Якщо особа незаконно утримує майно вартістю від 500 доларів до 10 тисяч, це вважається крадіжкою та класифікується як тяжкий злочин. Винному загрожує до 5 років ув’язнення та штраф до 25 тисяч доларів.

За словами колишнього агента ФБР Майка Дрісколла, знайти підозрюваних у такій ситуації буде вкрай складно. Він додав, що при розслідуванні випадків із втраченими грошима правоохоронцям доводиться покладатися на "старомодні методи" — зокрема, перегляд відеозаписів із камер спостереження та опитування свідків.

Раніше Фокус писав, що в Техасі (США) броньована вантажівка Монетного двору США перекинулася на повороті. На трасу висипалось вісім мільйонів десятицентових монет.

Нагадаємо, житель Мічигану (США) виграв 1 мільйон доларів у лотерею після того, як касир помилково видав йому не той білет. Щоб зберегти виграш, чоловік закопав його в банці у дворі.