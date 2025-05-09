Благодаря одному продукту женщина "покорила" сердце соседского пса: хозяин был неприятно удивлен

Женщина хотела успокоить агрессивную собаку соседа и подкармливала ее стейками. Но случайно добилась обратного эффекта — пес начал любить ее больше, чем собственного хозяина.

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Историю рассказывает People.

Женщина живет в доме-дуплексе с тонким забором. У соседа живет большая немецкая овчарка по имени Брут, которая, по ее словам, "буквально меня ненавидела".

"Когда я выходила на улицу, он бросался на забор с лаем, будто я в прошлой жизни украла у него кость", — рассказала героиня.

После нескольких месяцев агрессивного поведения пса женщина решила попробовать новый подход. Она начала иногда перебрасывать через забор маленькие кусочки стейка — только тогда, когда готовила его на гриле или имела остатки.

Уже через неделю пес перестал лаять. Через месяц начал махать хвостом, когда видел ее. Через полгода Брут начал проявлять к ней привязанность. Он лаял и царапал забор, если она не выходила из дома. Однажды, когда хозяин кричал на пса, собака побежала к забору и села возле него, будто просила о помощи.

Недавно хозяин Брута пришел к ней с претензиями, что она "настроила собаку против него" и что Брут "даже не хочет есть, если еду не приносит женщина с той стороны забора". Мужчина потребовал, чтобы она больше не контактировала с псом. Женщина пообещала, что перестанет его кормить. Однако Брут всегда с грустью смотрел на нее, будто она "единственная, кто его понимает".

Эта история вызвала противоречивую реакцию соседей. Некоторые считают женщину веселой, другие называют ее "собачьей разлучницей" и считают, что она должна была заниматься своими делами.

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