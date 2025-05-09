Завдяки одному продукту жінка "підкорила" серце сусідського пса: господар був неприємно здивований

Жінка хотіла заспокоїти агресивного собаку сусіда й підгодовувала його стейками. Але випадково домоглася зворотного ефекту — пес почав любити її більше, ніж власного господаря.

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Історію розповідає People.

Жінка мешкає в будинку-дуплексі з тонким парканом. У сусіда живе велика німецька вівчарка на ім’я Брут, яка, за її словами, "буквально мене ненавиділа".

"Коли я виходила на вулицю, він кидався на паркан з гавкотом, ніби я в минулому житті вкрала у нього кістку", — розповіла героїня.

Після кількох місяців агресивної поведінки пса жінка вирішила спробувати новий підхід. Вона почала іноді перекидати через паркан маленькі шматочки стейка — тільки тоді, коли готувала його на грилі або мала залишки.

Вже через тиждень пес перестав гавкати. Через місяць почав махати хвостом, коли бачив її. За пів року Брут почав проявляти до неї прив’язаність. Він скавчав і дряпав паркан, якщо вона не виходила з дому. Одного разу, коли господар кричав на пса, собака побігла до паркану й сіла біля неї, ніби просила про допомогу.

Нещодавно господар Брута прийшов до неї з претензіями, що вона "налаштувала собаку проти нього" і що Брут "навіть не хоче їсти, якщо їжу не приносить жінка з того боку паркану". Чоловік зажадав, щоб вона більше не контактувала з псом. Жінка пообіцяла, що перестане його годувати. Однак Брут завжди з сумом дивився на неї, ніби вона "єдина, хто його розуміє".

Ця історія викликала суперечливу реакцію сусідів. Дехто вважає жінку веселою, інші називають її "собачою розлучницею" і вважають, що вона мала займатися своїми справами.

Раніше Фокус писав, як собаці на ім’я Патчес вдалось схуднути 16 кілограмів. Зараз тварина важить більш ніж наполовину менше — 14,5 кілограмів.

Нагадаємо, що існують продукти, які не можна давати собакам. Людська їжа може бути шкідливою для цих тварин, вони можуть набирати зайву вагу та хворіти.