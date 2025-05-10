Мужчина купил кроссовки Nike в секонд-хенде и был шокирован их настоящей стоимостью (фото)

Житель Калифорнии (Соединенные Штаты Америки) Уильям Понсети в секонд-генде пару кроссовок Nike за 38 долларов и обнаружил, что они могут стоить от 500 до 1000 долларов.

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Чтобы поделиться своей находкой, он опубликовал фото кроссовок в заметке на Reddit. В комментариях к сообщению некоторые отнеслись к заявленным цифрам скептически.

Мужчина дешево купил кроссовки Nike Фото: Reddit

"Никто не платит за них 500 долларов", "Я на самом деле нашел такую же пару примерно за 20 долларов, продал ее во время Covid (кажется, в 2020 году) за 600 долларов и сделал Nike by you custom dunk high в той же цветовой гамме", — так комментировали пользователи покупку.

Уильям Понсети изданию Newsweek рассказал о своем удивлении покупкой. Он отметил, что кроссовки Nike Dunk High Varsity Maize сразу привлекли внимание. По его мнению, эта пара "предназначена именно ему", тем более, что это был его размер.

Убедившись, что кроссовки удобно сидят, Понсети решил заглянуть в интернет, чтобы узнать больше о модели и ее средней стоимости на вторичном рынке. Согласно поиску, перепродажная стоимость этой модели составляет от 500 до 1000 долларов. Он был ошеломлен ценой.

Понсети сейчас ждет, повезет ли ему продать кроссовки с прибылью. Сейчас он выставил обувь на продажу в интернете.

"Если не продадутся, вероятно, просто буду носить их", — добавил мужчина.

В то же время он продолжает регулярно наведываться в секонд-хенды в надежде найти еще выгодные покупки. Мужчина рассказывает, что время от времени он экономит.

Ранее Фокус рассказывал, что женщина купила в секонд-хенде старое свадебное платье и удивила гостей. На покупку она потратила 300 долларов.

Напомним, что на секонд-хенде недавно нашли работу Пикассо. Ее выставили на аукцион, где ее приобрели за 12,6 тысяч евро.