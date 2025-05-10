Чоловік купив кросівки Nike в секонд-генді й був шокований їхньою справжньою вартістю (фото)

Мешканець Каліфорнії (Сполучені Штати Америки) Вільям Понсеті в секонд-генді пару кросівок Nike за 38 доларів і виявив, що вони можуть коштувати від 500 до 1000 доларів.

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Щоб поділитися своєю знахідкою, він опублікував фото кросівок в дописі на Reddit. У коментарях до допису дехто поставився до заявлених цифр скептично.

Чоловік дешево купив кросівки Nike Фото: Reddit

"Ніхто не платить за них 500 доларів", "Я насправді знайшов таку ж пару приблизно за 20 доларів, продав її під час Covid (здається, у 2020 році) за 600 доларів і зробив Nike by you custom dunk high у тій самій кольоровій гамі", — так коментували користувачі покупку.

Вільям Понсеті виданню Newsweek розповів про своє здивування покупкою. Він зазначив, що кросівки Nike Dunk High Varsity Maize одразу привернули увагу. На його думку, ця пара "призначена саме йому", тим більше, що це був його розмір.

Переконавшись, що кросівки зручно сидять, Понсеті вирішив зазирнути в інтернет, щоб дізнатися більше про модель і її середню вартість на вторинному ринку. Згідно з пошуком, перепродажна вартість цієї моделі становить від 500 до 1000 доларів. Він був приголомшений ціною.

Понсеті наразі чекає, чи пощастить йому продати кросівки з прибутком. Нині він виставив взуття на продаж в інтернеті.

"Якщо не продадуться, ймовірно, просто носитиму їх", — додав чоловік.

Водночас він продовжує регулярно навідуватися в секонд-генди в надії знайти ще вигідні покупки. Чоловік розповідає, що час від часу він економить.

Раніше Фокус розповідав, що жінка купила у секонд-генді старе весільне плаття й здивувала гостей. На покупку вона витратила 300 доларів.

Нагадаємо, що на секонд-генді нещодавно знайшли роботу Пікассо. Її виставили на аукціон, де її придбали за 12,6 тисяч євро.