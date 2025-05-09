"Двойник" Трампа из Китая потрясающе точно копирует голос и манеры президента США (видео)

Руководитель отдела маркетинга одной из компаний в Китае Чен Руй никогда не был в Америке, не учился за границей, но прекрасно пародирует голос и манеры президента США Дональда Трампа.

Related video

Чен Руя признали лучшим двойником Трампа, ведь он идеально передает манеры и акцент американского лидера, пишет британский таблоид Daily Star.

Руй потратил годы на оттачивание пародий на Трампа и делился ими в китайских соцсетях. Теперь он привлекает внимание публикациями забавных клипов в Instagram и TikTok под псевдонимом Trumpbyryan.

Чен записал совместное видео с американским стримером IShowSpeed и шокировал его "безупречным перевоплощением" в президента США.

"Я очень рад, что вы приехали в Чунцин, ведь это интернациональный город. Знаешь, мы собираемся здесь повеселиться. Я просто расскажу тебе факты, которые знаю о Чунцине, потому что я родился и вырос в єтом городе", — говорит он голосом Трампа.

Ошеломленный стример в ответ сказал ему: "Ты действительно китайский Трамп, брат".

В других клипах видно, как руководитель отдела маркетинга ест на обед любимую еду Трампа в McDonald's.

"Ладно, ребята, пора обедать. А что у нас на обед? Конечно, мы будем есть McDonald's", — говорит он.

В этом же видео он продолжает обсуждать ложку.

"Кстати, эта ложка очень хорошего качества, посмотрите. Интересно, сделана ли она в Китае? Да, так и есть. Если нет, мы введем на нее пошлину", — комментирует Чен.

В других роликах он точно воспроизводит фирменные фразы Трампа, к примеру, "ты даже не сказал спасибо" и "у тебя нет карт".

Чен признается, что изначально снимал видеоролики для продвижения родного города Чунцин после встречи с бизнесменом на Ближнем Востоке, который никогда не слышал о нем.

"Я считаю, что именно английский язык станет важным инструментом для представления Чунцина в мире. Мне очень нравится характер жителей этого города", — объяснил он.

Напомним, украинская комическая актриса Елена Кравец недавно сказала, что ей было интересно сделать пародию на певца Олега Винника.

Фокус писал, как американский актер Том Хэнкс разозлил сторонников Трампа после пародии на него в шоу Saturday Night Live.