"Двійник" Трампа з Китаю приголомшливо точно копіює голос і манери президента США (відео)

Керівник відділу маркетингу однієї з компаній у Китаї Чен Руй ніколи не був в Америці, не навчався за кордоном, але чудово пародіює голос і манери президента США Дональда Трампа.

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Чен Руя визнали найкращим двійником Трампа, адже він ідеально передає манери та акцент американського лідера, пише британський таблоїд Daily Star.

Руй витратив роки на відточування пародій на Трампа і ділився ними в китайських соцмережах. Тепер він привертає увагу публікаціями кумедних кліпів в Instagram і TikTok під псевдонімом Trumpbyryan.

Чен записав спільне відео з американським стримером IShowSpeed і шокував його "бездоганним перевтіленням" у президента США.

"Я дуже радий, що ви приїхали в Чунцин, адже це інтернаціональне місто. Знаєш, ми збираємося тут повеселитися. Я просто розповім тобі факти, які знаю про Чунцин, тому що я народився і виріс у цьому місті", — говорить він голосом Трампа.

Приголомшений стример у відповідь сказав йому: "Ти справді китайський Трамп, брате".

В інших кліпах видно, як керівник відділу маркетингу їсть на обід улюблену їжу Трампа в McDonald's.

"Гаразд, хлопці, час обідати. А що в нас на обід? Звісно, ми будемо їсти McDonald's", — каже він.

У цьому ж відео він продовжує обговорювати ложку.

"До речі, ця ложка дуже хорошої якості, подивіться. Цікаво, чи зроблена вона в Китаї? Так, так і є. Якщо ні, ми введемо на неї мито", — коментує Чен.

В інших роликах він точно відтворює фірмові фрази Трампа, наприклад, "ти навіть не сказав спасибі" і "у тебе немає карт".

Чен зізнається, що спочатку знімав відеоролики для просування рідного міста Чунцин після зустрічі з бізнесменом на Близькому Сході, який ніколи не чув про нього.

"Я вважаю, що саме англійська мова стане важливим інструментом для представлення Чунцина у світі. Мені дуже подобається характер жителів цього міста", — пояснив він.

Нагадаємо, українська комічна актриса Олена Кравець нещодавно сказала, що їй було цікаво зробити пародію на співака Олега Винника.

Фокус писав, як американський актор Том Генкс розлютив прихильників Трампа після пародії на нього в шоу Saturday Night Live.