В Луцке спасатели прибыли тушить пожар: оказалось, что во всем виноваты котлеты (видео)

8 мая луцкие спасатели прибыли на вызов о пожаре: им позвонили встревоженные соседи, которые услышали запах дыма в многоэтажном доме. Однако когда работники ГСЧС прибыли на место, то увидели застолье и не зафиксировали никаких пожаров: выяснилось, что тревожный "аромат" вызвали котлеты.

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О курьезном случае во время выполнения профессиональных обязанностей рассказали на Facebook-странице ГСЧС в Волынской области.

Инцидент произошел в четверг, 8 мая, в послеобеденное время, когда к спасателям позвонили встревоженные жители жилой многоэтажки, расположенной на проспекте Возрождения в Луцке. Соседка почувствовала запах дыма и испугалась: недолго думая, женщина сразу позвонила по номеру 101.

Спасатели мгновенно бросились по пожарным автомобилям, по всему городу зазвучала сирена. Три пожарно-спасательных автомобиля, автоцистерны с водой и автолестницей отправились на место вызова, готовясь к борьбе с огнем.

Впоследствии в ГСЧС также рассказали, что во время выезда на вызов их телефоны буквально "разрывали" местные СМИ, спрашивая, что случилось.

Уже через 5 минут работники ГСЧС прибыли на место и оперативно развернули спасательные действия. В доме они быстро нашли источник дыма и постучали в дверь: там им открыла хозяйка, которая, кажется, и сама удивилась их визиту.

Когда спасатели зашли в квартиру и прибыли на кухню, то удивились, увидев источник "пожара": оказалось, что клубы дыма в доме вызвали котлеты на сковородке, которые готовила хозяйка.

"В квартире — клубы дыма, следы застолья. И главная причина тревоги: сковородка с тем, что когда-то было котлетами", — рассказали в ГСЧС.

После этого луцкие спасатели успокоили жителей дома, а женщине, которая забыла о котлетах на сковородке, рассказали о вероятных последствиях таких действий.

Напомним, 9 мая СМИ рассказали о ривненском мастере, который изготовил массивный трон для президента США Дональда Трампа.

Также 8 мая в West Palm Beach сообщили, что полиция США наткнулась на енота, который пытался уничтожить доказательства наркопреступлений своей владелицы.