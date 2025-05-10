В Луцьку рятувальники прибули гасити пожежу: виявилося, що у всьому винні котлети (відео)

8 травня луцькі рятувальники прибули на виклик про пожежу: їм подзвонили стривожені сусіди, які почули запах диму у багатоповерховому будинку. Однак коли працівники ДСНС прибули на місце, то побачили застілля і не зафіксували жодних пожеж: з'ясувалося, що тривожний "аромат" спричинили котлети.

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Про курйозний випадок під час виконання професійних обов'язків розповіли на Facebook-сторінці ДСНС у Волинській області.

Інцидент трапився у четвер, 8 травня, у післяобідній час, коли до рятувальників подзвонили стривожені мешканці житлової багатоповерхівки, розташованої на проспекті Відродження у Луцьку. Сусідка відчула запах диму й налякалася: недовго думаючи, жінка одразу зателефонувала за номером 101.

Рятувальники миттєво кинулися по пожежних автомобілях, по всьому місту залунала сирена. Три пожежно-рятувальні автомобілі, автоцистерни з водою та автодрабиною вирушили на місце виклику, готуючись до боротьби з вогнем.

Згодом у ДСНС також розповіли, що під час виїзду на виклик їхні телефони буквально "розривали" місцеві ЗМІ, запитуючи, що трапилося.

Вже через 5 хвилин працівники ДСНС прибули на місце й оперативно розгорнули рятувальні дії. У будинку вони швидко знайшли джерело диму й постукали у двері: там їм відчинила господиня, яка, здається, і сама здивувалася їхньому візиту.

Коли рятувальники зайшли до квартири та прибули на кухню, то здивувалися, побачивши джерело "пожежі": виявилося, що клуби диму в будинку спричинили котлети на сковорідці, які готувала господиня.

"У квартирі — клуби диму, сліди застілля. І головна причина тривоги: сковорідка з тим, що колись було котлетами", — розповіли у ДСНС.

Після цього луцькі рятувальники заспокоїли мешканців будинку, а жінці, яка забула про котлети на сковорідці, розповіли про ймовірні наслідки таких дій.

Нагадаємо, 9 травня ЗМІ розповіли про рівненського майстра, який виготовив масивний трон для президента США Дональда Трампа.

Також 8 травня у West Palm Beach повідомили, що поліція США натрапила на єнота, який намагався знищити докази наркозлочинів своєї власниці.