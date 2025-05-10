Полиция задержала главу банды после трех лет поисков: "спалился" на простой мелочи (фото)

Полиция британского города Манчестер смогла задержать лидера банды Нейтана Тейлора, которого подозревали в сбыте запрещенных веществ и разыскивали в течение нескольких лет. Однако умного и осторожного преступника выдала его собственная татуировка.

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Об этом говорится в сообщении британских копов.

Правоохранители указывают, что 39-летний британец организовал сбыт крупной партии наркотических веществ в период с 2017 до 2021 года. За свой нелегальный бизнес он и его приспешники успели заработать астрономическую сумму в миллионов фунтов, продавая героин, кетамин и кокаин.

Лидер банки наркодельцов Нейтан Тейлор (фото:GMP)

Полицейские постепенно начали изучать схемы сбыта и ловить "продавцов", которые общались с помощью специализированного приложения с шифрованием EncroChat. Так киберподразделение и вышло на аккаунты с никами "суровый кот" ("surlycat") and "незнакомец с кислым лицом" ("lemonflicker"), которые руководил всеми действиями преступников.

Позже копы обнаружили по IP-адресам реальный физический адрес подозреваемого, к которому пришли полицейские. Во время случайного осмотра один из правоохранителей заметил татуировку мужчины в виде мрачного кота.

Именно это деталь и позволила заподозрить, что Нейтан Тейлор и является тем самым организатором схемы продажи наркотиков. Именно тогда, в июле 2021 года, он был задержан после нескольких лет поисков.

Позже издание Daily Star сообщило, что на днях суд Манчестера вынес ему приговор — 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Комментируя это дело, детектив-констебль Дэниел Райли сказал, что Тейлор считал, что он "выше закона, действуя с помощью технологий, чтобы избежать слежки".

"Он не знал, что офицеры отслеживали его слова и в конце концов использовали их против него. Мы удовлетворены результатом этого дела. Этот приговор служит напоминанием о том, что такая преступность не будет терпеть, и правосудие будет осуществлено", — сказал правоохранитель.

Ранее сообщалось, что копы преследовали "подозреваемую" на скоростной трассе. Рядовые американцы поблагодарили копов за то, что они спасли испуганное животное. Некоторые юзеры отметили, что "подозреваемая" умело избегала преследования от правоохранителей, как в серии игр Need For Speed.

Впоследствии стало известно, что 4-летний мальчик позвонил в полицию из-за действий его мамы. Ребенок позвонил в службу спасения и попросил посадить маму в тюрьму из-за того, что она "плохая" и непослушная. Полицейские отреагировали на вызов.