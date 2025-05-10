Поліція затримала главу банди після трьох років пошуків: "спалився" на простій дрібниці (фото)

Поліція британського міста Манчестер змогла затримати лідера банди Нейтана Тейлора, якого підозрювали в збуті заборонених речовин і розшукували протягом кількох років. Однак розумного та обережного злочинця видало його власне татуювання.

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Про це йдеться в повідомленні британських копів.

Правоохоронці вказують, що 39-річний британець організував збут великої партії наркотичних речовин у період з 2017 до 2021 року. За свій нелегальний бізнес він та його поплічники встигли заробити астрономічну суму в мільйонів фунтів, продаючи героїн, кетамін і кокаїн.

Лідер банки наркоділків Нейтан Тейлор (фото:GMP)

Поліцейські поступово почали вивчати схеми збуту та ловити "продавців", які спілкувалися за допомогою спеціалізованого додатку з шифруванням EncroChat. Так кіберпідрозділ й вийшов на акаунти з ніками "суворий кіт" ("surlycat") and "незнайомець з кислим обличчям" ("lemonflicker"), які керував усіма діями злочинців.

Пізніше копи виявили за IP-адресами реальну фізичну адресу підозрюваного, до якого завітали поліцейські. Під часи випадкового огляду один з правоохоронців помітив татуювання чоловіка у вигляді похмурого кота.

Саме це деталь і дозволила запідозрити, що Нейтан Тейлор і є тим самим організатором схеми продажу наркотиків. Саме тоді, в липні 2021 року, його було затримано після кількох років пошуків.

Пізніше видання Daily Star повідомило, що днями суд Манчестера виніс йому вирок — 17 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коментуючи цю справу, детектив-констебль Денієл Райлі сказав, що Тейлор вважав, що він "вищий за закон, діючи за допомогою технологій, щоб уникнути стеження".

"Він не знав, що офіцери відстежували його слова і зрештою використали їх проти нього. Ми задоволені результатом цієї справи. Цей вирок служить нагадуванням про те, що така злочинність не буде терпітися, і правосуддя буде здійснено", — сказав правоохоронець.

Раніше повідомлялося, що копи переслідували "підозрювану" на швидкісній трасі. Пересічні американці подякували копам за те, що вони врятували перелякану тварину. Деякі юзери відзначили, що "підозрювана" вміло уникала переслідування від правоохоронців, як у серії ігор Need For Speed.

Згодом стало відомо, що 4-річний хлопчик зателефонував до поліції через дії його мами. Дитина зателефонувала до служби порятунку та попросила посадити маму у в'язницю через те, що вона "погана" та неслухняна. Поліцейські відреагували на виклик.