Собака смотрела телевизор и узнала своего хозяина: реакция питомца удивила людей (видео)

Собака американки Элли Цвайфель по кличке Фил удивила хозяйку, когда узнала своего хозяина, олимпийского пловца Бобби Финке, на экране телевизора.

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Об этом рассказала пользовательница с ником elliezweifel1 в одном из своих видео в TikTok.

Маленькая собака по кличке Фил растрогала пользователей TikTok, когда узнала своего хозяина на экране телевизора во время трансляции заплыва на Олимпийских играх. Этот трогательный момент был снят на видео и быстро стал вирусным, собрав более 620 тысячи просмотров.

Американка Элли Цвайфель, партнерша олимпийского пловца Бобби Финке, рассказала, что наблюдала за выступлением спортсмена на дистанции 400 метров в компании своей собаки.

На кадрах, опубликованных в TikTok, видно, как Фил внимательно смотрит на экран, а затем начинает наклонять голову из стороны в сторону, словно пытаясь понять, действительно ли он видит своего "папу".

"Не ожидала, что моя собака узнает своего отца через телевизор", — подписала американка свое видео.

Издание Newsweek отмечает, что специалисты объясняют, что собаки видят изображение на экране как мигающую последовательность, а не как непрерывное видео. Однако, несмотря на это, эмоции и знакомый голос, по всей видимости, помогли Филу распознать Бобби Финке.

Комментаторы в TikTok были в восторге:

"Он такой: "Погодите-ка… Я знаю этого парня!"";

"Папа??? Как ты попал в эту волшебную коробку???";

"Он явно гордится своим отцом".

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