Собака дивився телевізор і впізнав свого господаря: реакція вихованця здивувала людей (відео)

Собака американки Еллі Цвайфель на прізвисько Філ здивував господиню, коли впізнала свого господаря, олімпійського плавця Боббі Фінке, на екрані телевізора.

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Про це розповіла користувачка з ніком elliezweifel1 в одному зі своїх відео в TikTok.

Маленький собака на прізвисько Філ зворушив користувачів TikTok, коли впізнав свого господаря на екрані телевізора під час трансляції запливу на Олімпійських іграх. Цей зворушливий момент був знятий на відео і швидко став вірусним, зібравши понад 620 тисяч переглядів.

Американка Еллі Цвайфель, партнерка олімпійського плавця Боббі Фінке, розповіла, що спостерігала за виступом спортсмена на дистанції 400 метрів у компанії свого собаки.

На кадрах, опублікованих у TikTok, видно, як Філ уважно дивиться на екран, а потім починає нахиляти голову з боку в бік, наче намагаючись зрозуміти, чи дійсно він бачить свого "тата".

"Не очікувала, що мій собака впізнає свого батька через телевізор", — підписала американка своє відео.

Видання Newsweek зазначає, що фахівці пояснюють, що собаки бачать зображення на екрані як миготливу послідовність, а не як безперервне відео. Однак, попри це, емоції й знайомий голос, очевидно, допомогли Філу розпізнати Боббі Фінке.

Коментатори в TikTok були в захваті:

"Він такий: "Стривайте-но... Я знаю цього хлопця!""";

"Тату??? Як ти потрапив у цю чарівну коробку???";

"Він явно пишається своїм батьком".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде. Британка на ім'я Беккі показала домашню тварину, яка стала зіркою в соцмережах після того, як її зняли з незвичайним "трофеєм".

Також стало відомо, що папуга через 10 років сліпоти вперше побачив господиню після операції. Зворушлива зустріч вразила користувачів соцмереж.