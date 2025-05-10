В Колумбии изучают таинственный "шар НЛО": что о нем известно

Металлическая сфера с вытравленными узорами упала в Буге, Колумбия. И теперь ученые, которые уже просветили ее рентгеном, утверждают, что она инопланетного происхождения.

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Об этом пишет The Sun.

Перед тем, как упасть, сфера металась в небе

Перед тем, как упасть, таинственный шар двигался по небу зигзагами. А потом упал в лесу, где его 2 марта 2025 года обнаружил местный житель Дэвид Велес эль Потро. Он заявил, что предмет подлинный и он нашел его у поселка Буге.

По словам Дэвида, другой мужчина прикоснулся к сфере и несколько дней чувствовал себя плохо. А когда сам Дэвид вылил на шар воду, то он начал дымиться и вода мгновенно испарилась. Но при этом сфера казалась ледяной и рядом с ней чувствовался холод.

Пока нет никаких официальных отчетов или научных анализов, подтверждающих заявления о падении сферы на Бугу — только свидетельства очевидцев. Сферу передали ученым, которые теперь представили результаты своего новаторского исследования "внеземного объекта".

Они обнаружили, что инопланетный шар состоит из трех слоев металлоподобного материала и 18 микросфер внутри, которые окружают центральное ядро.

Радиолог, обследовавший сферу, доктор Джо Луис Веласкес, заявил, что они не обнаружили никаких сварных швов или соединений, которые обычно указывают на то, что сфера была изготовлена ​​человеком.

"Он имеет искусственное происхождение, поскольку не имеет признаков сварки, а его внутренняя структура состоит из элементов высокой плотности. Для установления его происхождения необходимы дополнительные исследования", - сообщил ученый.

Инопланетная сфера из Буги, Колумбия Фото: скриншот

Поверхность таинственной инопланетной сферы покрыта символами, которые ученые уже сравнили с древними письменами.

Ученые использовали искусственный интеллект, чтобы расшифровать странный текст.

Они интерпретировали это так: "Источник рождения через союз и энергию в цикле трансформации, точка встречи единства, расширения и сознания — индивидуального сознания".

Исследователи заявили, что они понимают текст как "послание человечеству, призывающее к коллективному изменению сознания, чтобы помочь Матери-Земле".

Напомним, марсоход NASA сделал любопытный снимок на поверхности Красной планеты. На снимке изображен объект, который в соцсетях уже окрестили "НЛО" в форме сладких драже Tic Tac.

А рассекреченный документ Центрального разведывательного управления США рассказал о встрече советских солдат с НЛО, в начале 1990-х. Встреча закончилась для людей плохо – они окаменели.