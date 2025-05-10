У Колумбії вивчають таємничу "кулю НЛО": що про неї відомо

Металева сфера з витравленими візерунками впала в Бузі, Колумбія. І тепер учені, які вже просвітили її рентгеном, стверджують, що вона інопланетного походження.

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Про це пише The Sun.

Перед тим, як упасти, сфера металася в небі

Перед тим, як впасти, таємнича куля рухалася небом зигзагами. А потім впала в лісі, де її 2 березня 2025 року виявив місцевий житель Девід Велес ель Потро. Він заявив, що предмет справжній і він знайшов його біля селища Буге.

За словами Девіда, інший чоловік доторкнувся до сфери і кілька днів почувався погано. А коли сам Девід вилив на кулю воду, то вона почала диміти і вода миттєво випарувалася. Але при цьому сфера здавалася крижаною і поруч із нею відчувався холод.

Наразі немає жодних офіційних звітів чи наукових аналізів, які б підтверджували заяви про падіння сфери на Бугу, — лише свідчення очевидців. Сферу передали вченим, які тепер представили результати свого новаторського дослідження "позаземного об'єкта".

Вони виявили, що інопланетна куля складається з трьох шарів металоподібного матеріалу і 18 мікросфер усередині, які оточують центральне ядро.

Радіолог, який обстежував сферу, доктор Джо Луїс Веласкес, заявив, що вони не виявили жодних зварних швів або з'єднань, які зазвичай вказують на те, що сферу було виготовлено людиною.

"Він має штучне походження, оскільки не має ознак зварювання, а його внутрішня структура складається з елементів високої щільності. Для встановлення його походження необхідні додаткові дослідження", — повідомив учений.

Інопланетна сфера з Буги, Колумбія Фото: скриншот

Поверхня таємничої інопланетної сфери вкрита символами, які вчені вже порівняли з древніми письменами.

Учені використали штучний інтелект, щоб розшифрувати дивний текст.

Вони інтерпретували це так: "Джерело народження через союз і енергію в циклі трансформації, точка зустрічі єдності, розширення і свідомості — індивідуальної свідомості".

Дослідники заявили, що вони розуміють текст як "послання людству, що закликає до колективної зміни свідомості, щоб допомогти Матері-Землі".

Нагадаємо, марсохід NASA зробив цікавий знімок на поверхні Червоної планети. На знімку зображено об'єкт, який у соцмережах уже охрестили "НЛО" у формі солодких драже Tic Tac.

А розсекречений документ Центрального розвідувального управління США розповів про зустріч радянських солдатів з НЛО на початку 1990-х. Зустріч закінчилася для людей погано — вони скам'яніли.