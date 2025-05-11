Девятерня из Мали отметила 4-летие: это первый случай выживания такого количества детей во время родов (фото)
Четверо братьев и пятеро сестер были рождены во время одних родов в 2021 году: случай одной обычной семьи Мали с необычным количеством малышей шокировал весь мир и попал в "Книгу рекордов Гиннеса". Теперь девятерым исполнилось 4 года.
Об удивительной семье рассказали на сайте "Книги рекордов Гиннеса".
Братья Мохаммед VI, Эльхаджи, Умар и Бах, а также сестры Кадидия, Фатума, Хава, Адама и Уму отпраздновали свой четвертый день рождения в минувшие выходные — в воскресенье, 4 мая. Именно в этот день в 2021 году малийская пара Халимы Сиссе и Абделькадера Арби стали родителями счастливой девятерни.
Семья попала в "Книгу рекордов Гиннеса", поскольку это "первый известный случай выживания нерожденных детей, что стало рекордом по количеству выживших детей, рожденных во время одних родов". К тому же семья попала в перечень мировых рекордов по наибольшему количеству детей, рожденных во время одних родов.
Маме счастливой девятерни сейчас 29 лет. Когда она на ранних стадиях беременности посетила медиков, то они зафиксировали семерых детей: еще двое были обнаружены, когда беременную женщину доставили в Марокко, где поместили в специализированную клинику.
Когда Халима была на 30 неделе беременности, медики решили, что нужно делать кесарево сечение. Малыши были чрезвычайно крошечными и достигали весом всего от 0,5 до 1 килограмма.
Долгое время семья находилась под наблюдением команды экспертов, чтобы оперативно оказать помощь в случае необходимости. Они жили в Марокко в специально оборудованной квартире.
Сейчас малыши процветают: все они здоровы, счастливы и дружны. Четвертый день рождения своей девятерни родители устроили грандиозным, ведь хотели сделать так, чтобы это было на уровне знаменитостей.
Стоит отметить, что в семье в целом воспитывается 10 детей, поскольку у девятилетней есть еще старшая, шестилетняя, сестра.
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