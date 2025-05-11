Девятерня из Мали отметила 4-летие: это первый случай выживания такого количества детей во время родов (фото)

Четверо братьев и пятеро сестер были рождены во время одних родов в 2021 году: случай одной обычной семьи Мали с необычным количеством малышей шокировал весь мир и попал в "Книгу рекордов Гиннеса". Теперь девятерым исполнилось 4 года.

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Об удивительной семье рассказали на сайте "Книги рекордов Гиннеса".

Братья Мохаммед VI, Эльхаджи, Умар и Бах, а также сестры Кадидия, Фатума, Хава, Адама и Уму отпраздновали свой четвертый день рождения в минувшие выходные — в воскресенье, 4 мая. Именно в этот день в 2021 году малийская пара Халимы Сиссе и Абделькадера Арби стали родителями счастливой девятерни.

Семья попала в "Книгу рекордов Гиннеса", поскольку это "первый известный случай выживания нерожденных детей, что стало рекордом по количеству выживших детей, рожденных во время одних родов". К тому же семья попала в перечень мировых рекордов по наибольшему количеству детей, рожденных во время одних родов.

Книга рекордов Гиннеса — девятерня из Мали

Маме счастливой девятерни сейчас 29 лет. Когда она на ранних стадиях беременности посетила медиков, то они зафиксировали семерых детей: еще двое были обнаружены, когда беременную женщину доставили в Марокко, где поместили в специализированную клинику.

Когда Халима была на 30 неделе беременности, медики решили, что нужно делать кесарево сечение. Малыши были чрезвычайно крошечными и достигали весом всего от 0,5 до 1 килограмма.

Долгое время семья находилась под наблюдением команды экспертов, чтобы оперативно оказать помощь в случае необходимости. Они жили в Марокко в специально оборудованной квартире.

Книга рекордов Гиннеса — девятерня из Мали

Книга рекордов Гиннеса — девятерня из Мали

Сейчас малыши процветают: все они здоровы, счастливы и дружны. Четвертый день рождения своей девятерни родители устроили грандиозным, ведь хотели сделать так, чтобы это было на уровне знаменитостей.

Стоит отметить, что в семье в целом воспитывается 10 детей, поскольку у девятилетней есть еще старшая, шестилетняя, сестра.

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